Výbuchy ve skladech DHL organizovali Rusové napojení na rozvědku, tvrdí Litva


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Výbuchy balíčků ve skladech společnosti DHL po Evropě organizovali Rusové napojení na ruskou vojenskou rozvědku, uvedli ve středu litevští prokurátoři a kriminalisté. Podle webu litevské televize LRT oznámili, že odhalili síť podezřelých z nejméně čtyř nedávných teroristických útoků po celé Evropě, při kterých byly využity kurýrní služby k rozeslání zápalných a výbušných balíčků.

Vyšetřovatelé konkrétně uvedli, že litevský občan identifikovaný jako A. Š., narozený v roce 1973, odeslal 19. července 2024 z Vilniusu čtyři balíky s využitím kurýrních služeb DHL a DPD. Balíčky obsahovaly podomácku vyrobená zápalná zařízení ukrytá v masážních polštářích a balení kosmetiky. Dva balíky byly letecky přepraveny do Británie a dva putovaly kamionem do Polska.

Jedno zařízení explodovalo 20. července na letišti v Lipsku v Německu, ještě než bylo naloženo na navazující nákladní let DHL. Další vybuchlo 21. července v kamionu DPD na cestě Polskem, třetí explodovalo 22. července ve skladu DHL v Birminghamu v Anglii, čtvrté kvůli technické závadě selhalo.

Zařízení byla podle kriminalistů konstruována tak, aby způsobila velké požáry s potenciálně katastrofickými následky.

Na případu podle LRT pracuje společný vyšetřovací tým koordinovaný Eurojustem, do kterého jsou zapojeny bezpečnostní a zpravodajské složky z Litvy, Polska, Velké Británie, Německa, Nizozemska, Lotyšska, Estonska, Spojených států a Kanady.

Prokuratura neupřesnila, kolik lidí bylo zadrženo v Litvě nebo jiných zemích. Operaci podle vyšetřovatelů zorganizovali a koordinovali ruští občané s vazbami na ruské vojenské zpravodajské služby. Někteří z podezřelých jsou také spojeni s neúspěšným pokusem o žhářský útok v obchodním domě IKEA ve Vilniusu z loňského 9. května.

Policisté našli další výbušniny a rozbušky

Dosud bylo obviněno patnáct lidí – jsou mezi nimi občané Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny. Státní zástupci uvedli, že byli naverbováni prostřednictvím aplikace Telegram, jejich verbíři jim slíbili odměnu v kryptoměně a jednotlivé členy sítě drželi přísně oddělené, aby zachovali mlčenlivost. Policejní prohlídky ve třech pobaltských zemích a Polsku odhalily další výbušniny a rozbušky, které podle úřadů mohly sloužit k dalším útokům. Vyšetřování pokračuje, dodala LRT.

Ředitel německé civilní kontrarozvědky BfV Thomas Haldenwang loni v říjnu ve Spolkovém sněmu prohlásil, že Rusko zřejmě stojí mimo jiné za červencovým požárem balíku v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku. Jen shodou náhod začal podle Haldenwanga balíček hořet ještě na zemi, a ne až při přepravě letadlem. V takovém případě by podle něj hrozilo zřícení letadla, kvůli kterému by mohli i umírat lidé. Podle informací agentury DPA dorazil balíček s hořlavinou do Německa z Pobaltí.

Britská protiteroristická policie letos v dubnu zadržela na londýnském letišti Stansted muže z Rumunska v souvislosti s požárem v logistickém centru společnosti DHL nedaleko Birminghamu z loňského července. Metropolitní policie uvedla, že 38letý muž byl zatčen pro podezření z napomáhání zahraniční zpravodajské službě podle zákona o národní bezpečnosti.

Balíček se vznítil loni 22. července v jednom ze skladů DHL v Midpoint Way v Minworthu. Britská protiteroristická policie stále prošetřuje, zda ruští agenti umístili do balíčku zápalné zařízení, které pak způsobilo požár.

