Výbuchy ve skladech DHL organizovali Rusové napojení na rozvědku, tvrdí Litva

Výbuchy balíčků ve skladech společnosti DHL po Evropě organizovali Rusové napojení na ruskou vojenskou rozvědku, uvedli ve středu litevští prokurátoři a kriminalisté. Podle webu litevské televize LRT oznámili, že odhalili síť podezřelých z nejméně čtyř nedávných teroristických útoků po celé Evropě, při kterých byly využity kurýrní služby k rozeslání zápalných a výbušných balíčků.
Vyšetřovatelé konkrétně uvedli, že litevský občan identifikovaný jako A. Š., narozený v roce 1973, odeslal 19. července 2024 z Vilniusu čtyři balíky s využitím kurýrních služeb DHL a DPD. Balíčky obsahovaly podomácku vyrobená zápalná zařízení ukrytá v masážních polštářích a balení kosmetiky. Dva balíky byly letecky přepraveny do Británie a dva putovaly kamionem do Polska.
Jedno zařízení explodovalo 20. července na letišti v Lipsku v Německu, ještě než bylo naloženo na navazující nákladní let DHL. Další vybuchlo 21. července v kamionu DPD na cestě Polskem, třetí explodovalo 22. července ve skladu DHL v Birminghamu v Anglii, čtvrté kvůli technické závadě selhalo.
Zařízení byla podle kriminalistů konstruována tak, aby způsobila velké požáry s potenciálně katastrofickými následky.
Na případu podle LRT pracuje společný vyšetřovací tým koordinovaný Eurojustem, do kterého jsou zapojeny bezpečnostní a zpravodajské složky z Litvy, Polska, Velké Británie, Německa, Nizozemska, Lotyšska, Estonska, Spojených států a Kanady.
Prokuratura neupřesnila, kolik lidí bylo zadrženo v Litvě nebo jiných zemích. Operaci podle vyšetřovatelů zorganizovali a koordinovali ruští občané s vazbami na ruské vojenské zpravodajské služby. Někteří z podezřelých jsou také spojeni s neúspěšným pokusem o žhářský útok v obchodním domě IKEA ve Vilniusu z loňského 9. května.
Policisté našli další výbušniny a rozbušky
Dosud bylo obviněno patnáct lidí – jsou mezi nimi občané Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny. Státní zástupci uvedli, že byli naverbováni prostřednictvím aplikace Telegram, jejich verbíři jim slíbili odměnu v kryptoměně a jednotlivé členy sítě drželi přísně oddělené, aby zachovali mlčenlivost. Policejní prohlídky ve třech pobaltských zemích a Polsku odhalily další výbušniny a rozbušky, které podle úřadů mohly sloužit k dalším útokům. Vyšetřování pokračuje, dodala LRT.
Ředitel německé civilní kontrarozvědky BfV Thomas Haldenwang loni v říjnu ve Spolkovém sněmu prohlásil, že Rusko zřejmě stojí mimo jiné za červencovým požárem balíku v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku. Jen shodou náhod začal podle Haldenwanga balíček hořet ještě na zemi, a ne až při přepravě letadlem. V takovém případě by podle něj hrozilo zřícení letadla, kvůli kterému by mohli i umírat lidé. Podle informací agentury DPA dorazil balíček s hořlavinou do Německa z Pobaltí.
Britská protiteroristická policie letos v dubnu zadržela na londýnském letišti Stansted muže z Rumunska v souvislosti s požárem v logistickém centru společnosti DHL nedaleko Birminghamu z loňského července. Metropolitní policie uvedla, že 38letý muž byl zatčen pro podezření z napomáhání zahraniční zpravodajské službě podle zákona o národní bezpečnosti.
Balíček se vznítil loni 22. července v jednom ze skladů DHL v Midpoint Way v Minworthu. Britská protiteroristická policie stále prošetřuje, zda ruští agenti umístili do balíčku zápalné zařízení, které pak způsobilo požár.