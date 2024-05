Financial Times: Rusko podle tajných služeb plánuje výbuchy či žhářství v Evropě

Tajné služby v různých evropských zemí varují vlády, že Rusko plánuje sabotážní akce napříč kontinentem, napsal list Financial Times (FT). Moskva podle nich začala chystat bombové nebo žhářské útoky a akce namířené proti infrastruktuře na evropském území, a to buď sama nebo prostřednictvím svých spojenců. Nebere přitom v potaz možné civilní oběti, uvedli zástupci tajných služeb.

„Vyhodnotili jsme, že riziko státem kontrolovaných sabotážních akcí výrazně vzrostlo,“ uvedl Thomas Haldenwang, šéf německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, tedy civilní kontrarozvědky. Rusko podle něho nemá zábrany provádět v Evropě útoky, které by potenciálně způsobily velké škody.

V Británii byli nedávno obžalovaní dva muži kvůli tomu, že zapálili sklad s pomocí pro Ukrajinu. Podle britských úřadů pracovali pro ruskou vládu. Ve Švédsku zase bezpečnostní složky vyšetřují vícero případů, kdy vykolejily vlaky, a nevylučují, že by mohlo jít o akty sabotáže.

Český ministr dopravy Martin Kupka před měsícem FT řekl, že Rusko podniklo tisíce pokusů o narušení evropské železniční sítě a že terčem hackerských útoků byly i České dráhy. Podle estonské služby pro vnitřní bezpečnost má Rusko na svědomí poničení auta ministra vnitra a jednoho novináře.

„Jednoznačně zesílili své aktivity“

„Jasným závěrem je, že Rusové jednoznačně zesílili své aktivity,“ řekl Keir Giles z institutu Chatham House. „Nedá se říci, zda je to tím, že do operací nasazují více zdrojů, nebo zda jsou více ledabylí a nechají se chytit, nebo zda se západní kontrarozvědky zlepšily v odhalování a zastavování takových akcí,“ uvedl. „Ať je to, jak chce, děje se toho hodně,“ podotkl.

Rostoucí obavy, že se Rusko stále více snaží páchat v Evropě škody, přicházejí zároveň s celou sérií obvinění na adresu Moskvy, podle kterých stojí za dezinformačními a hackerskými kampaněmi. V posledních dnech takové obvinění přišlo ze strany Německa a Česka a týkalo se kybernetické aktivity ruských tajných služeb.