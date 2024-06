Najímání cizinců na útoky je nová ruská taktika, řekl Koudelka

„To, že stopy tohoto útoku vedou do Ruska, samozřejmě není jen domněnka, jsou za tím zpravodajské informace. I když – v obecné rovině – sám útočník v podobných případech ani nemusí vědět, že ho naverbovala ruská strana,“ citoval Koudelku server. Tato taktika podle něj umožňuje Rusům navenek se od akcí útočníků distancovat. Podobně podle Koudelky postupují i islamisté, kteří verbují přes internet. „Ale zatímco islamisté se snaží radikalizovat skrze náboženství, Rusové na to jdou přes peníze, nicméně podstata je stejná,“ dodal ředitel BIS.

Pokus o útok podle šéfa BIS nelze zlehčovat. „Kdyby se totiž podařil tak, jak byl plánován, mohlo vzplát celé autobusové depo na Klíčově. Kromě toho, že by došlo k ohrožení zaměstnanců depa, by to způsobilo obrovskou materiální škodu, mohlo by dojít k výrazným komplikacím v pražské dopravě, druhý den by nemohla vyjet spousta spojů a jistě nelze přehlédnout možný dopad na volby, které začaly den poté,“ sdělil v rozhovoru Koudelka.