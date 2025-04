„Zlobíš, jednu ti vrazím.“ Česko stále neuzákonilo zákaz fyzických trestů na dětech

Facky, tahání za vlasy, bití, použití vařečky nebo pásku. V některých rodinách stále děti vědí, co jsou to tělesné tresty. Řada rodičů je považuje v rámci výchovy za normální. Spolu se Slovenskem patří Česká republika ke dvěma posledním zemím v Evropě, které nepřijatelnost tělesných trestů nemají uzákoněnou. Vláda už loni přijala deklaraci, která označuje fyzické trestání dětí za nepřijatelné, pro rodiče z ní ale neplynou žádné sankce. Novela občanského zákoníku, která takový zákaz fyzických trestů řeší, je nyní ve třetím čtení ve sněmovně a čeká na schválení.

„Kořeny těchto jevů můžeme hledat i v traumatické komunistické minulosti. Navíc ve výchově máme tendenci opakovat to, co jsme sami jako děti zažili. Změnit toto chování není jednoduché, a proto je zde potřeba jasně nastavit společenskou hranici nepřijatelnosti násilí a zároveň poskytnout informace a podporu v tom, jak jinak dávat našim dětem výchovné hranice, řád a disciplínu,“ vysvětlila Černá.

Novela občanského zákoníku, která by deklarovala nepřijatelnost tělesných trestů, je ve třetím čtení ve sněmovně. „Reálně ale v tuto chvíli hrozí, že se poslanci nedostanou k jejímu projednání. A to by byla obrovská škoda. I když jde ‚jen‘ o deklaraci, má obrovský význam. Je to jasný signál společnosti, že žádné násilí na dětech není v pořádku. Nejde o kriminalizaci rodičů – jde o vytvoření nové normy,“ dodala Černá.

Ze zahraničí vyplývá, že přijetí takového zákona vede k výrazně lepšímu duševnímu zdraví dětí i nižšímu výskytu sebevražedného chování u náctiletých. A prokazatelně se snižuje i násilí ve společnosti obecně. Černá v této souvislosti uvedla, že jde také o praktický nástroj, který může pomoci včas odhalit případy týrání a dát odborníkům jasnější oporu pro jejich práci. A to za podmínky, že změna v zákoně je doprovázena i efektivní informační a preventivní kampaní.

Nesmíme být lhostejní

Na otázku, jak se zachovat v situaci, kdy nejsme příznivci žádných tělesných trestů, ale vidíme například na ulici, že rodič své dítě bije, Černá odpověděla, že se na to ptá hodně lidí. „Důležité je nezůstat lhostejný a zareagovat. Násilí nezastavíme tím, že před ním budeme zavírat oči. Vždy záleží na konkrétní situaci, ale často úplně stačí přistoupit a říct: Vidím, že to je těžké, můžu vám nějak pomoct? Už tím se přeruší napětí, rodič se cítí méně sám a dítě ví, že si ho někdo všiml,“ poradila.