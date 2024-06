Rodiče nejčastěji trestají děti pokáráním, fyzicky ve čtyřech procentech případů, ukázal průzkum

Třetina dětí doma zažívá hádky, křik a tresty, zjistil to průzkum společnosti SC&C. Pokud rodiče děti trestají, nejčastěji je to podle něj formou pokárání, pak zákazem her, chození ven nebo třeba odepřením kapesného. Fyzicky jsou pak trestaná čtyři procenta dětí. Právě fyzickým trestům se bude věnovat i novela občanského zákoníku. Vláda by se jí měla zabývat ve středu.