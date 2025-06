Když vyjíždí sanitka, o život pacientů už bojují first respondeři

Takzvaní first respondeři zachraňují životy v průměru o tři minuty dříve, než se na místo dostanou profesionální záchranáři. V Královéhradeckém kraji například zdravotníkům asistuje přes čtyři sta dobrovolníků, kteří jen loni pomáhali u více než sto padesáti případů. Spolupráci s veřejností si chválí i v Plzeňském kraji. V tuzemsku ale není zapojení veřejnosti plošné. Ostatní kraje spoléhají na first respondery z řad profesionálů a spolupráci s veřejností odmítají.

Tři a půl minuty před sanitkou

V Královéhradeckém kraji momentálně pomáhá profesionálním záchranářům 422 dobrovolníků z řad veřejnosti. Jen v loňském roce zde zasahovali u 154 případů. Na místo dorazili v průměru o tři a půl minuty dřív než zdravotnická posádka.

„Záleží na každé minutě, a právě proto je v periferních oblastech přítomnost first respondera klíčová,“ sdělila mluvčí královéhradecké záchranné služby Lucie Hanušová.

Celkem se v regionu od spuštění systému v roce 2016 zapojilo už přes osm set lidí. Nové účastníky se podle Hanušové snaží získávat především v odlehlejších oblastech, kde bývá dojezd sanitky nejdelší. „Každý měsíc se hlásí noví zájemci. Někteří ale systém opouštějí nebo nesplní podmínky, takže celkový počet zůstává víceméně stabilní,“ doplnila.

„Je dobré vědět, že víte, co dělat“

Martina Bauer z Královéhradeckého kraje se do systému first responderů zapojila před třemi lety. Od té doby absolvovala několik výcviků, včetně kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, rekvalifikace na člena první pomoci a také školení k použití defibrilátoru. K několika případům už vyjela. Zásahy podle ní často vyžadují rychlou reakci a klid.

„Když dorazíte na místo mezi prvními nebo když už při příjezdu vidíte, že to záchranka stihla dřív, vždy je to adrenalin a něco to (ve vás) zanechá. Jde přece o lidský život. (...) Myslím, že role first respondera má v dnešní době rozhodně smysl. V odlehlejších oblastech se počítá každá minuta,“ popsala. Všem doporučila, aby se zapojili. „Je dobré vědět, že víte, co dělat,“ zdůraznila.

Dobrovolníky z řad veřejnosti do systému first responderů zařazuje i Plzeňský kraj. Aktuálně jich tam působí 237 a většina výjezdů se týká náhlé zástavy oběhu.