Podezřelý ze žhářského útoku v Praze byl najatý žoldák, míní Blažek

Kolumbijec podezřelý ze žhářského útoku na autobusy v Praze byl podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) najatý žoldák. V Otázkách Václava Moravce řekl, že se nedomnívá, že by šlo přímo o agenta tajných služeb. Vláda už dřív oznámila, že do případu je s vysokou pravděpodobností zapojeno Rusko. Za teroristický útok mu hrozí až výjimečný trest.

Podle ministra platí, že co v Rusku fungovalo vždycky, jsou jejich tajné služby. „A musíme počítat s tím, že pokud se odehrává nějaký válečný konflikt, tak jejich cílem musí být destabilizace zemí, které jsou proti nim v rámci konfliktu. Nebezpečí je vysoké, protože je to tradiční ruská hra používání tajných služeb v těchto věcech,“ upozornil Blažek.

Domnívá se, že v případě žhářského útoku v Praze šlo spíše o amatéra než profesionála. „Pochyby o tom, že ať už byl najat kýmkoliv, že by někdo byl tak hloupý, že by stopy jednoznačně vedly k tomu, kdo ho najal, takhle hloupí nejsou ani Rusové ani nikdo jiný. Počkejme si na to, jak dopadne vyšetřování, ale nemusí být dlouhé. Pokud vím, tak je ve vazbě a myslím si, že v zásadě nemá mnoho důvodů nespolupracovat, protože by tady byl zbytečně dlouho,“ sdělil ministr. Netuší, zda něco činí kolumbijské úřady v cizincův prospěch.