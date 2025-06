Evropská komise (EK) dál předběžně prošetřuje tendr na výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech i poté, co vláda a ČEZ ve středu uzavřely kontrakt s jihokorejskou KHNP. České televizi to sdělila mluvčí EK. K podpisu došlo jen chvíli poté, co Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření, které zakazovalo smlouvu stvrdit. Podle vlády připadlo třicet procent zakázky tuzemským podnikům, do budoucna by to mělo být šedesát.