Protiprávně sterilizované ženy mají novou šanci na odškodnění. Zákon lhůtu pro podání žádosti o třísettisícovou kompenzaci prodloužil o dva roky. Díky soudnímu rozhodnutí ji mohou využít i ženy, které dříve neuspěly. „Loni mi přišla zpráva, že se má věc bude probírat a že je v rozkladu, ale od té doby nic,“ popisuje svou situaci jedna z obětí Nataša Horvátová. „(V lednu 1991) jsem měla císařský řez a při tom mi to provedli. Když mě probudili, tak mi řekli, že mi provedli sterilizaci. Žádný souhlas jsem nedala,“ přibližuje další protiprávně sterilizovaná žena Taťána Dunková svůj příběh. Soudy už například rozhodly, že úředníci musí uznat jako důkaz i svědectví z rodiny, aby obětem usnadnily dokazování – komplikované třeba chybějící lékařskou dokumentací. Z 2388 podaných žádostí jich přitom dosud bylo kladně vyřízeno ani ne tisíc.
Oběti protiprávních sterilizací získaly více času na žádání o kompenzace
3 minuty