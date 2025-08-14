Oběti protiprávních sterilizací získaly více času na žádání o kompenzace


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Odškodnění za protiprávní sterilizaci
Zdroj: ČT24

Protiprávně sterilizované ženy mají novou šanci na odškodnění. Zákon lhůtu pro podání žádosti o třísettisícovou kompenzaci prodloužil o dva roky. Díky soudnímu rozhodnutí ji mohou využít i ženy, které dříve neuspěly. „Loni mi přišla zpráva, že se má věc bude probírat a že je v rozkladu, ale od té doby nic,“ popisuje svou situaci jedna z obětí Nataša Horvátová. „(V lednu 1991) jsem měla císařský řez a při tom mi to provedli. Když mě probudili, tak mi řekli, že mi provedli sterilizaci. Žádný souhlas jsem nedala,“ přibližuje další protiprávně sterilizovaná žena Taťána Dunková svůj příběh. Soudy už například rozhodly, že úředníci musí uznat jako důkaz i svědectví z rodiny, aby obětem usnadnily dokazování – komplikované třeba chybějící lékařskou dokumentací. Z 2388 podaných žádostí jich přitom dosud bylo kladně vyřízeno ani ne tisíc.

Nadace Charty 77 ocenila Gorolovou, bojovnici za odškodnění žen za sterilizaci
Lidskoprávní aktivistka a sociální pracovnice Elena Gorolová získala Cenu Františka Kriegla pro rok 2025
Načítání...