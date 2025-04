Nadace Charty 77 ocenila Gorolovou, bojovnici za odškodnění žen za sterilizaci

„Musela zapojit nejen sílu a odhodlání tento boj se všemi zúčastněnými složkami státního aparátu vést, ale musela vložit do svého úsilí i notnou dávku osobní odvahy a kuráže, neboť téma reprodukční schopnosti romských žen je dosud v romských komunitách velmi zásadní a na druhou stranu debata o něm je tabuizována,“ popsala předsedkyně poroty Saša Uhlová.

S podezřením na nucené sterilizace především romských žen přišlo v roce 2004 Evropské centrum pro práva Romů. Desítky žen se pak přihlásily ombudsmanovi, některé se obrátily také na soudy.

Sama Gorolová je jednou z postižených. O to přínosnější je podle Uhlové její hrdinství. Předsedkyně poroty ocenila to, že se dokázala vyrovnat s osobní ztrátou a postavit se do čela boje ostatních stovek až tisíců poškozených žen i romských rodin.