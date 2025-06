Češi zaplatí za bílé plomby méně, některé druhy budou zdarma

„V České republice nebyl a není placen pojišťovnami žádný postup, který by nebyl lege artis, takže když někdo říká, že to není lege artis, nemá pravdu. Možná chce ten lékař říct, že to není cream de la cream, tedy že to není to nejlepší možné,“ uvedl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek doplnil, že jde o obdobu amalgámové plomby. „Plně hrazená plomba, kterou si občan může dovolit čerpat na pojišťovnu. Samozřejmě nic mu nebrání v tom, aby si vybral nějakou další,“ poznamenal.