Úhradová vyhláška míří k Ústavnímu soudu, menší nemocnice si stěžují na diskriminaci

Taky podle některých senátorů část úhradové vyhlášky znevýhodňuje regionální nemocnice oproti velkým centrům. „To nejsou vyšší úhrady jenom za nějaké vysoce specializované výkony, kde bych to určitě pochopil a podporoval, ale jsou to vyšší úhrady za běžné výkony,“ upozornil druhý místopředseda Senátu Ladislav Václavec (nestr. za ANO), který zastupuje skupinu předkladatelů u Ústavního soudu.

Třeba ředitel pražské Fakultní nemocnice Bulovka má ale pro kolegy z regionálních nemocnic pochopení. „Ve velkých fakultních nemocnicích jsou často samozřejmě ti nejlepší odborníci, to je pravda, ale to není něco, co by mělo být promítnuté do úhrady. Zkrátka pokud nemocnice péči poskytuje, dělá ji dobře a má to zasmluvněné se zdravotní pojišťovnou, měla by za ni být zaplacena vždycky odpovídajícím způsobem,“ myslí si Jan Kvaček.

Ústavnímu soudu senátoři doručí návrh příští týden. Podpis připojí i několik poslanců, i když k podání už nejsou potřeba. V návrhu žádají o přednostní projednání.

„Je velmi nepravděpodobné, že by nastala situace, že by se muselo zpětně měnit financování, tak že by se třeba doplácelo menším nemocnicím. I kdyby Ústavní soud zasáhnul, tak bude tlačit na to, aby se to změnilo do budoucna,“ popsal ústavní právník Ondřej Preuss.

Některé nemocnice do projednání Ústavním soudem nechtějí podpisovat dodatky s pojišťovnami, tak aby měly případně nárok na vyšší úhrady. Znamená to ale i to, že nezasmluvní ani nově rozšířenou péči.