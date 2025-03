Děláme vše pro to, aby se slintavka a kulhavka do Česka nedostaly, shodli se hejtmani

Věřím, že opatření, která přijali zemědělci před svými farmami, udělají všechno pro to, aby se nákaza do České republiky nedostala, řekl v pátečních Událostech, komentářích hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) v souvislosti s výskytem slintavky a kulhavky na Slovensku. Stejně se vyjádřil i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), který zmínil, že v případě výskytu má stát automatické programy, které chovatelům nahradí škody. Oba apelovali, aby lidé nekupovali tepelně neopracované produkty z dotčených zemí.

Holiš věří, že v případě výskytu nákazy se stejně jako v roce 2017, kdy byl v Česku prasečí mor, podaří díky společnému úsilí složek a zemědělců udržet nákazu mimo farmy. „Protože to, co by následovalo potom, je věc, která by měla dopad nejen na samotné chovy, ale i na firmy, které zpracovávají třeba mléko nebo mléčné výrobky. A to si já zatím ani nepřipouštím a ani nedokážu představit, jaké škody by to napáchalo,“ podotkl s tím, že Státní veterinární správa má ale připravené krizové plány.

Grolich podotkl, že Státní veterinární správa má situaci a počet farem i zvířat v jeho kraji zmapovanou. „Věřím, že slabá místa tady nejsou, ale opravdu se to vyloučit nedá. Proto byly i nařízené zákazy vstupu do obor, protože se nákaza šíří vzduchem virově. Takže se dá šířit i přes volně žijící živočichy. Takže stát se to může, nikdo nemůže říct přesně jak, ale já věřím tomu, že se to podaří zadržet a že se to zastaví na Slovensku,“ dodal.

Oba hejtmani připomněli, že nemoc není přenosná na člověka, ale nebezpečná pro hospodářství. Apelovali, aby lidé nevozili tepelně nezpracované živočišné produkty ze Slovenska, Maďarska či části Rakouska, kde se nemoc šíří. „Poprosil bych je o to, aby mysleli nejenom na sebe, ale hlavně i na ty farmy a na zemědělce, kteří jsou na tom bytostně závislí a můžou teď dodržováním opatření pomoci,“ uvedl Holiš.

„Stáda toho dobytka se potom musejí vybít, protože neexistuje jiné řešení. A samozřejmě spíš je to o psychice, neradi vidíme, když se něco takového děje, ale bohužel je to jediné opatření,“ dodal Grolich. Zmínil ale, že stát má programy, které hospodářům škodu nahradí, včetně ušlého zisku. „Obnovování chovů je náročné, ale opravdu stát je připraven. (...) Já věřím tomu, že toto nebude muset uplatňovat, že se to před našimi hranicemi zastaví, díky práci, kterou Státní veterinární správa dělá a dělá ji dobře,“ dodal.