Na Plzeňsku vzniká nejvyšší silniční most v Česku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo stavět půlkilometrový most na chystaném obchvatu Plas na severu Plzeňska. Vítězné sdružení Stavby mostů, EUROVIA CZ a inženýrské firmy SAGASTA ho vybuduje za 571 milionů korun bez DPH, což je o osm procent vyšší cena, než se původně předpokládalo. Bude to nejvyšší silniční most v Česku, 87 metrů nad hladinou řeky Střely, informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Strašně nám to pomůže v bezpečnosti obyvatel a turistů, v počtu projetých aut a výrazně se také omezí hlučnost,“ řekla starostka Plas Eva Kantor Pořádková (Nezávislí pro Plasko). Podle ní už se o obchvatu začalo hovořit před rokem 1989. „Lidi se pořád ptají. Někteří se podivují, že už se to skutečně realizuje,“ uvedla.

Vítězné konsorcium tří firem most vyprojektuje a postaví. Jde o takzvaný režim Design & Build, první akce v Plzeňském kraji, kterou ŘSD takto zadalo. Oblouková konstrukce nad údolím řeky Střely bude mít devět polí a šířku 12,6 metru. „Sedm měsíců bude teď trvat projekt, ale zejména výstavba přístupových tras. Nejdříve je třeba se do toho údolí dostat, což bude asi to nejtěžší,“ popsal generální ředitel ŘSD.

Stavba mostu bude podle Mátla trvat třiatřicet měsíců a stavba navazující silnice 27 měsíců od zahájení do uvedení do provozu. Výstavba hlavní trasy se mírně zpožďuje, protože ještě nejsou vykoupené všechny pozemky. „Její zahájení tedy předpokládáme letos na podzim,“ dodal Mátl.

Přemostění rozsáhlého údolí řeky Střely a železniční tratě Plzeň–Žatec bude podle Mátla nejvyšším silničním mostem, přes 87 metrů nad hladinou. „Velký most na D1 nad údolím Velkého Meziříčí má 77 metrů. Podobně vysoký je Žďákovský most, který je ale je nad hladinou daleko méně, je vysoký ode dna asi osmdesát metrů,“ řekl. Podle šéfa ŘSD bude nový most dominantou údolí. Na straně k Plasům na něm bude prosklená vyhlídka do údolí na stezce pro pěší i cyklisty.

Stavba navazujících úseků obchvatu o celkové délce 5,6 kilometru by měla začít v polovině září. Navazující úseky, výrazně jednodušší než most, se budou stavět standardně podle hotového projektu. Musí být dokončené současně s mostem. Celý obchvat asi za 1,3 miliardy korun má být hotový do března 2028.