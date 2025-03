Začala stavba D6 u Bošova na Karlovarsku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo stavět další část dálnice D6, a to 7,9 kilometru dlouhý úsek Knínice–Bošov v Karlovarském kraji. Cena stavby, jejíž součástí bude i odpočívka, je 2,34 miliardy korun bez DPH. Jde o další fázi přestavby silnice I/6 na dálnici. Řidiči by po této části D6 měli začít jezdit koncem roku 2027.

D6, která má propojit Prahu s Karlovými Vary, by měla snížit dobu jízdy mezi těmito městy ze současných dvou hodin na polovinu. Z celkové délky přibližně 114 kilometrů zbývá dokončit zhruba 56. V současnosti je dálnice dokončena v Karlovarském kraji mezi Karlovými Vary a Chebem, přičemž ve výstavbě jsou nyní tři úseky – obchvaty Hořesedel a Hořoviček a část mezi Petrohradem a Lubencem.

Letos v září se řidiči budou moci svézt na dvou zbývajících středočeských úsecích u Hořoviček a Hořesedel v celkové délce téměř patnáct kilometrů. „Děláme vše pro to, aby celá dálnice z Prahy do Karlových Varů byla hotová v roce 2028,“ uvedl šéf resortu dopravy Martin Kupka (ODS). Po dokončení dálnice do krajského města ale podle něj bude zbývat ještě obchvat Karlových Varů. Současný průtah městem nebude kvůli předpokládanému nárůstu dopravy stačit, upozornil.

Sedmnáct kilometrů D6

V roce 2025 ŘSD plánuje zprovoznit více než sedmnáct kilometrů a dokončit dálnici ve Středočeském kraji. Pro úsek Olšová Vrata – Žalmanov získalo ŘSD územní rozhodnutí, jeho výstavba je plánována na roky 2026 až 2028 s odhadovanými náklady 2,719 miliardy korun.

Podle Kupky je D6 klíčovou stavbou, která bude znamenat posun pro ekonomický rozvoj regionu i České republiky. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) řekl, že D6 je zásadním faktorem pro rozvoj kraje a snižování jeho handicapu, odolnost podnikatelské sféry i dostupnost pro obyvatele i návštěvníky.