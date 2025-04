Hasiči na Moravě pokračují v úklidu po přívalových deštích

V tisícovém Domaníně na Hodonínsku voda z přívalového deště zatopila desítky objektů. „Nevypadá to vůbec dobře. Máme poškozené cesty. Děláme novou kanalizaci, která zatím byla zpevněná štěrkopískem, to je ale pryč. Voda všechno smetla do domů,“ řekla místostarostka Lenka Bruštíková (Nezávislí občané pro Domanín). Lidé podle ní nahlašují škody, zaplavené studny. „Škod je hodně, mapujeme to,“ uvedla. Doplnila, že jeden dům bude muset posoudit statik. Je možné, že objekt bude muset jít k zemi.