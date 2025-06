Příspěvek na péči budí rozpory v koalici

Vládní strany se neshodnou na tom, kolik mají pobírat lidé odkázaní na pomoc druhých. Lidovci navrhují, aby se dva nejnižší stupně podpory zvýšily. Záměr podporují i Starostové. ODS a TOP 09 se zvýšením nesouhlasí. Ročně by výdaje stouply o 1,4 miliardy korun, a to je podle nich pro státní rozpočet moc.

Například malá Mariana se narodila s vrozenou vadou metabolismu. Držet musí přísnou nízkobílkovinnou dietu. Vše, co sní, musí její rodiče předtím zvážit a spočítat. Teď se o ni stará otec a příjem tak mají jen jeden. Částečně ulevit jim má příspěvek na péči. Komise jim 1. stupeň uznala až po třech letech odvolávání.

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) si ale myslí, že přijímat v tomto okamžiku jakékoliv nové mandatorní platby, jakkoliv jsou dobře zdůvodněné, je velmi riskantní. Koalice se tak při hlasování zřejmě rozdělí. Změnu přitom podporuje i opozice, byť by upřednostnila vlastní návrhy na zvýšení částek.

„Věřím, že nějakou dohodu najdeme. Nechci, abychom na konci volebního období měli nějaký koaliční rozkol, mně jde o tu věcnost a jakým způsobem to může pomoci konkrétním domácnostem,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Stát by jim peníze mohl vyplatit zpětně. V prvním stupni jde o 3300 korun měsíčně. Od ledna by se podle návrhu lidovců mohl zvýšit na 4900. Ve druhém stupni pak na 8200 korun. „U příspěvku na péči v 1. stupni se dlouho tato hranice nikdy nezvedala,“ poznamenal člen sněmovního sociálního výboru Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

Navýšení příspěvku pro dospělé

Návrh počítá s navýšením příspěvku i pro dospělé v prvním stupni. Navýšení rozpočtových výdajů se ale nelíbí ODS a TOP 09.

„Nový mandatorní výdaj – to je třeba si uvědomit a já bych očekával, že v tomto případě ti, co to navrhují, přijdou s obdobnou částkou, kde na výdajové straně ušetříme,“ konstatoval Stanjura.

„Z hlediska rozpočtové zodpovědnosti v tuto chvíli jsme zatím na straně měkkého ne,“ dodal místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09).