Svateb ubývá. I kvůli finančním nákladům

„Zatímco v roce 2023 jsme měli pětadvacet svateb, letos máme zatím zamluvené jen tři,“ sdělila starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová (Občané pro Chlumecko). Podobná situace je i v Hluboké nad Vltavou, tradičně oblíbené svatební destinaci. Podle starosty Tomáše Jirsy (ODS) za to mohou hlavně finance. „Ceny bytů jdou nahoru, mladí lidé se neberou a nemají děti,“ uvedl starosta.

Vedle klesajícího počtu obřadů roste v Česku věk, kdy lidé poprvé vstupují do manželství. V případě nevěst byl loňský průměr skoro 31 let, u ženichů pak necelých 33 let. Do konce osmdesátých let se přitom lidé brali zhruba o deset let mladší.