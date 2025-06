Oprava trati u Hustopečí bude letos stát 113 milionů

Podle odhadů sanační společnosti Dekonta uniklo do životního prostředí v důsledku havárie 250 tun benzenu. Do 7. června bylo do společnosti DEZA odvezeno přibližně 95 tun uniklého benzenu a více než 4000 metrů krychlových odpadní vody. Odborníci na jaře dokončili v okolí místa nehody stavbu 700 metrů dlouhé stěny z ocelových profilů.

Bariéra sahající pod zem do hloubky až sedmi metrů uzavřela kontaminovanou oblast a má zabránit šíření toxické látky do okolí včetně nedalekého jezera. Podle Hladíka se podařilo situaci stabilizovat a riziko, že by se uniklý benzen dál rozšířil do půdy a povrchové vody v okolí, je minimální.