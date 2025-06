Do Hustopečí se po havárii benzenu vrací vlaky

Uvedení trati zpět do provozu předcházela rozsáhlá obnova. Musela být odtěžena benzenem kontaminovaná zemina, navezen štěrk a položeny nové koleje. Práce pokračovaly doslova do posledních hodin. Pro projíždějící soupravy platí ale kromě těch rychlostních i řada dalších omezení – například musí mít preventivně vypnutou klimatizaci. Odborníci ale ujistili, že cestujícím žádné riziko nehrozí.

Sanační práce pokračují

Sanační práce ale ani zdaleka nekončí. Poblíž kolejí byly v posledních dnech spuštěny kontejnery na čištění kontaminované podzemní vody. Ta do nich vtéká, filtruje se přes aktivní uhlí a poté se vrací zpět do přírody. Aktuálně se čistí asi litr vody za sekundu, do budoucna by měl systém zvládnout až pětkrát více. Chystá se také stavba protipovodňové hráze.

V místech zasažených benzenem pokračují i práce hasičů. U jezera č. 6 musejí každé tři hodiny doplňovat benzín do čerpadel, která vodu čeří kvůli okysličování. Koncentrace toxické látky mezitím výrazně poklesly a podle místních rybářů nejsou ryby kontaminované. Potvrdily to i kontrolní odlovy.

„Všechny tři kontrolní odlovy, které jsme udělali, prokázaly, že ryby nejsou vůbec kontaminované,“ sdělil předseda místní organizace Českého rybářského svazu Stanislav Pernický. Přesto zůstávají obavy, zejména kvůli riziku záplav z nedaleké řeky Bečvy. „Ta se vylévá pravým břehem jen kousek od šestého jezera,“ upozornila starostka Hustopečí Júlia Vozáková (za KDU-ČSL).