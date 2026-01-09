Brno rozšíří modré zóny. Pravidla parkování mění i jinde


před 28 mminutami
6 minut
Události v regionech: V Brně se letos rozšíří systém rezidentního parkování
Zdroj: ČT24

Řidiče letos čekají další úpravy parkování v řadě měst. Brno rozšíří modré zóny a zavede zpoplatnění parkování už od nedělního večera, Praha ruší bezplatné stání pro elektromobily. Nová pravidla zavádějí i menší města, která chtějí ulevit místním obyvatelům.

Systém rezidentního parkování funguje v Brně už řadu let a každoročně se rozšiřuje do dalších městských částí. Letos na jaře přibydou Maloměřice, Obřany, Starý Lískovec nebo Bohunice. Ty se budou postupně přidávat v šesti etapách od dubna do listopadu.

U všech oblastí se počítá s tím, že budou zařazeny do návštěvnické zóny C. Řidiči, kteří nemají oprávnění pro rezidenty nebo abonenty, zaplatí za parkování v pracovních dnech od 17.00 do 6.00 dvacet korun za hodinu. První hodina je přitom zdarma. Magistrát také plánuje nákup dalších vozidel s kontrolními kamerami, zatím má ve flotile tři.

Harmonogram rozšíření modrých zón v Brně v roce 2026
Zdroj: MMB

Změny nastanou také ve stávajících modrých zónách. V současnosti je v ulicích o víkendech a svátcích parkování zdarma. To se ale částečně změní v širším centru, tedy v zóně B. „Nově bude parkování zpoplatněno od sedmnácti hodin v neděli. Je to proto, aby rezidenti po návratu z chat a chalup byli schopni v neděli večer lépe najít své parkovací místo,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Nová pravidla by měla začít platit přibližně od poloviny roku.

Kvůli změně bude nutné upravit text na stovkách doplňkových tabulek. Podle vedení města si to vyžádá náklady v řádu desítek až nižších stovek tisíc korun.

Brno přidává modré zóny, ne všude je místní chtějí
Modré zóny v Brně

Elektromobily v Praze už zdarma nezaparkují

Praha už loni schválila zrušení výjimky pro elektromobily, které do konce loňského roku mohly v zónách placeného stání parkovat zdarma. Od začátku letošního roku zaplatí jejich majitelé za parkovací oprávnění polovinu částky oproti vozům se spalovacími motory, tedy 600 korun ročně.

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma
Dobíjecí stanice

Kromě toho měla začít platit také možnost zakoupit si za 24 tisíc korun ročně oprávnění k parkování po celé Praze. To ale zatím nefunguje. Podle radního Jaromíra Beránka (Piráti) budou pravidla pro tato oprávnění schvalovat radní až příští pondělí.

V otázkách parkování a případného zpoplatnění vjezdu do částí centra se zatím Piráti s koaličními partnery ze STAN a SPOLU neshodli. Krátkodobé i rezidenční parkování by podle návrhů mělo zdražit, cena by navíc měla zohledňovat i velikost vozidla.

Rozšiřování placeného parkování nebo zpřísňování pravidel

Jičín od ledna rozšíří placené parkování do tří ulic v širším centru města. Při dosavadním parkování zdarma jsou lokality přetížené auty. Zpoplatnění má omezit dlouhodobé stání. Parkovné za první hodinu bude deset korun.

Elektromobily byly v některých městech zvýhodněny při parkování, to se mění
Nabíjení elektromobilu

V Kroměříži začala od začátku roku platit nová pravidla pro trvalé vyhrazení parkovacího místa, za které motoristé platí. Radnice nově povolila v jedné ulici takto vyhradit nejvýše dvacet procent parkovacích míst a zároveň stanovila limit maximálně dvou vozidel na jednoho žadatele. Cena za vyhrazené parkovací místo se nemění, činí 20 tisíc korun ročně plus správní poplatek tisíc korun.

Pravidly pro vyhrazené parkování se zabývají i další města. Zpřísnila je například Olomouc, Liberec, Brno, Hradec Králové, Prostějov nebo Zlín.

Regulace parkování v Šakvicích kvůli turistům

V Šakvicích na Břeclavsku začala tento týden platit regulace parkování. Vedení vinařské obce vybudovalo několik parkovacích stání, která pronajímá místním obyvatelům. „V turistické sezoně nastávala situace, kdy návštěvníci zaparkovali, odjeli na celý den na výlet a místní pak neměli kde stát. Nabídli jsme proto místa lidem z přilehlých nemovitostí za poplatek tisíc korun,“ vysvětlil starosta Šakvic František Polomini (za STAN).

Roční poplatek za letošní rok je nutné zaplatit do konce února. Nové dopravní značení přibylo také před místním obchodem, kde je parkování omezeno maximálně na půl hodiny. „Myslím, že je to dobře, aby to nikdo nezneužíval. Kdo si chce jít nakoupit, tak tu dřív často neměl kde zaparkovat,“ pochválil rozhodnutí radnice jeden z místních obyvatel.

Monitorovací vozidla odhalují auta, jejichž řidiči nezaplatili za parkování
Monitorovací vozidlo

Zvýhodněné ceny a vyhrazená parkovací místa mají rezidenti například i ve Znojmě a Břeclavi. Naopak v Blansku platí v centru stejný režim pro místní i návštěvníky. Ve Zlínském kraji většina měst umožňuje rezidentům levnější parkování, ale bez vyhrazených míst. Nerezidenti si zvýhodněnou kartu koupit nemohou.

Zlín nasadil kamerový vůz

Placené parkování v ulicích Zlína od Nového roku kontroluje kamerový vůz. Monitoruje například ulice Sadová, Hradská nebo Zarámí. Podle Technických služeb Zlín bude díky kamerám kontrola rychlejší a přesnější. „Ve vozidle je počítač, který shromažďuje data a je on-line propojený s databází registračních značek,“ uvedl ředitel technických služeb Jakub Černoch. Sesbíraná data následně zpracovává software.

O tom, zda řidič skutečně dostane pokutu, rozhodují stejně jako dříve strážníci. Už se ale nezdržují vypisováním přestupků přímo v terénu. Spolupráce s technickými službami jim tak šetří čas. „Pro městskou policii to znamená, že se strážníci mohou více věnovat kontrole veřejného pořádku,“ doplnil ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Během loňského roku rozdali zlínští strážníci za nezaplacené parkování více než tři tisíce pokut. Nasazení kamerového auta by tento počet mělo snížit. O jeho využití mají zájem také okolní města, která si vlastní kamerové vozidlo nemohou dovolit.

