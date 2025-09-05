Plzeň od září zrušila výjimku, díky níž řidiči elektroaut nemuseli platit za parkování. Praha ponechá zvýhodnění do konce roku 2025 a chystá nový systém. V Karlových Varech jsou elektromobily osvobozeny od místního poplatku za vjezd do lázeňské zóny. Město ale řeší prostorové limity a parkování zdarma nenabízí. Zmapovali jsme, jaká je situace i v ostatních krajských městech.
Elektromobily byly v některých městech zvýhodněny při parkování, to se mění
Od roku 2020 měli majitelé či uživatelé elektromobilů v Plzni parkování zdarma. Počet vozidel však mezitím vzrostl, navíc zabírají stejně prostoru jako automobily se spalovacím motorem. Radní se neshodli na tom, zda má být výjimka prodloužena, a proto ji zrušili.
Ve městě je aktuálně registrováno necelých třináct set vozidel se značkou EL z celkových 116 tisíc automobilů.
Praha chystá reformu parkování
V Praze letos radní rozhodli o prodloužení výjimky až do 31. prosince 2025. Město chce plynule přejít k udržitelnějšímu systému. Od příštího roku bude parkování elektromobilů v zónách placeného stání zpoplatněno. Majitelé ale zaplatí za parkovací oprávnění polovinu částky, kterou hradí řidiči aut se spalovacím motorem. Praha také umožní řidičům bezemisních vozidel parkovat po celém městě za 24 tisíc korun ročně. Rozhodnutí schválili radní v pondělí.
Vedení hlavního města zároveň připravuje komplexní reformu systému zón placeného stání. Ta má zahrnovat například celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování či zvláštní povolení pro zásobování nebo pečovatele.
V Brně v současnosti neexistuje obecná možnost bezplatného parkování pro elektromobily. Lze je však zdarma zaparkovat v některých lokalitách, například v ulicích Slovákova, Jarošova či u Obilního trhu. Po dobu nabíjení je navíc parkování bezplatné v zóně E, která vznikla před třemi lety u nabíjecích stanic Tepláren Brno v různých částech města.
V Českých Budějovicích mají rezidenti, abonenti a vlastníci nemovitostí při žádosti o dlouhodobé parkovací oprávnění pro elektromobil slevu až devadesát procent. Návštěvníci platí stejnou částku jako řidiči ostatních automobilů.
Karlovy Vary řeší hlavně prostorové limity
V Karlových Varech není parkování elektromobilů zvýhodněno. Jsou ale osvobozeny od místního poplatku za vjezd do lázeňské zóny. „Parkování zadarmo pro ně nemáme. Parkovací kapacity jsou u nás, stejně jako v jiných městech, natož v lázeňských a turistických, velmi omezené,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Jan Kopál.
Podle něj nejde ani tak o ekologickou zátěž, jako spíše o prostorové limity. „Cílem našich opatření je optimalizovat dopravní dostupnost, tedy motivovat řidiče, aby se na dostupných parkovacích místech ve městě zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou,“ dodal.
„U rezidentních parkovacích stání se snažíme obyvatelům centrálních částí umožnit, aby mohli zaparkovat u svého domu, a neobsazovali je lidé, kteří tam nebydlí. Opět nerozhoduje pohon vozidla, ale bydliště jeho uživatele,“ doplnil Kopál.
V Ostravě mohou elektromobily s českou registrační značkou začínající písmeny EL parkovat zdarma a bez parkovací karty neomezeně v rezidentských zónách R a A. Výhodu mají elektromobily také v Liberci, kde jejich vlastníci či uživatelé mohou parkovat bezplatně na jinak zpoplatněných plochách s parkovacími automaty. Na parkovištích označených modrými pruhy potřebují příslušnou kartu, za kterou zaplatí jednorázově padesát korun. Ostatní krajská města parkování pro elektromobily zdarma nezavedla a ani v budoucnu s tím nepočítají.
