Automobilka Toyota bude v Česku vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za asi 680 milionů eur (16,65 miliardy korun) a první místo v Evropě, kde bude Toyota elektromobily produkovat. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je rozšíření výroby důležitým krokem k dlouhodobému udržení produkce aut v zemi. O investici usilovaly i další země, dodal.
Toyota bude v Česku vyrábět elektromobily
Až 64 miliony eur (1,57 miliardy korun) přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst, nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 3200 lidí, oznámili na tiskové konferenci premiér Fiala a prezident Toyota Motor Europa Jošihiro Nakata.
Kolínský závod Toyoty se tak po výstavbě rozšíří o více než 21 tisíc metrů čtverečních na 172 202 metrů čtverečních. Výroba v nové lince bude zahrnovat nové vozy včetně příslušných baterií, instalována bude také nová lakovna a svařovna. Kolik elektroaut bude linka produkovat, případně jaké modely, zatím není podle automobilky jasné, záležet bude na vývoji trhu a poptávky. V současnosti zde Toyota vyrábí kolem 220 tisíc aut ročně.
Česko uspělo ve velké konkurenci, říká Fiala
Česká investiční pobídka bude směřovat do speciálního závodu na montáž baterií. Podle Fialy Česko uspělo v konkurenci dalších zemí, které o investici rovněž usilovaly. „Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi. Automobilový průmysl tvoří přibližně deset procent našeho HDP, a pokud si ho chceme udržet, musíme jej systematicky modernizovat,“ sdělil premiér.
Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je investice výsledkem řady jednání. „Uspěli jsme v nelehké konkurenci dalších zájemců o investici z Evropy i Asie a opět se tak ukazuje, že díky stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, dobré infrastruktuře a kvalifikovaným pracovníkům je Česko nejlepší adresou pro byznys,“ uvedl Vlček. Investice by podle něj měla v budoucnu znamenat přínos pro tuzemskou ekonomiku ve výši asi šesti miliard korun.
Nový bateriový elektromobil bude prvním svého druhu vyráběným v jednom z evropských závodů Toyoty, uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Podle něj jde pro automobilku i Česko o významný milník.
Toyota je jedním ze tří výrobců aut v Česku, dalšími jsou Škoda Auto a Hyundai. Kolínský závod vznikl v roce 2002, tehdy ještě jako společný závod TPCA automobilek Toyota, Peugeot a Citroën. Výroba aut pak byla zahájena v roce 2005. Toyota v roce 2021 převzala celý závod a začala jej dále rozšiřovat. V současnosti japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. Loni zvýšila jejich produkci na 225 058 aut.