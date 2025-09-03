Toyota bude v Česku vyrábět elektromobily


3. 9. 2025Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK
Brífink k investicím do výroby elektromobilů a baterií v Česku
Zdroj: ČT24

Automobilka Toyota bude v Česku vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za asi 680 milionů eur (16,65 miliardy korun) a první místo v Evropě, kde bude Toyota elektromobily produkovat. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je rozšíření výroby důležitým krokem k dlouhodobému udržení produkce aut v zemi. O investici usilovaly i další země, dodal.

Až 64 miliony eur (1,57 miliardy korun) přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst, nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 3200 lidí, oznámili na tiskové konferenci premiér Fiala a prezident Toyota Motor Europa Jošihiro Nakata.

Kolínský závod Toyoty se tak po výstavbě rozšíří o více než 21 tisíc metrů čtverečních na 172 202 metrů čtverečních. Výroba v nové lince bude zahrnovat nové vozy včetně příslušných baterií, instalována bude také nová lakovna a svařovna. Kolik elektroaut bude linka produkovat, případně jaké modely, zatím není podle automobilky jasné, záležet bude na vývoji trhu a poptávky. V současnosti zde Toyota vyrábí kolem 220 tisíc aut ročně.

Výroba aut za leden a únor meziročně klesla
Výroba v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi

Česko uspělo ve velké konkurenci, říká Fiala

Česká investiční pobídka bude směřovat do speciálního závodu na montáž baterií. Podle Fialy Česko uspělo v konkurenci dalších zemí, které o investici rovněž usilovaly. „Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi. Automobilový průmysl tvoří přibližně deset procent našeho HDP, a pokud si ho chceme udržet, musíme jej systematicky modernizovat,“ sdělil premiér.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je investice výsledkem řady jednání. „Uspěli jsme v nelehké konkurenci dalších zájemců o investici z Evropy i Asie a opět se tak ukazuje, že díky stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, dobré infrastruktuře a kvalifikovaným pracovníkům je Česko nejlepší adresou pro byznys,“ uvedl Vlček. Investice by podle něj měla v budoucnu znamenat přínos pro tuzemskou ekonomiku ve výši asi šesti miliard korun.

Na český trh vstoupil čínský gigant v oblasti elektroaut
Hybrid od čínského výrobce aut BYD

Nový bateriový elektromobil bude prvním svého druhu vyráběným v jednom z evropských závodů Toyoty, uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Podle něj jde pro automobilku i Česko o významný milník.

Toyota je jedním ze tří výrobců aut v Česku, dalšími jsou Škoda Auto a Hyundai. Kolínský závod vznikl v roce 2002, tehdy ještě jako společný závod TPCA automobilek Toyota, Peugeot a Citroën. Výroba aut pak byla zahájena v roce 2005. Toyota v roce 2021 převzala celý závod a začala jej dále rozšiřovat. V současnosti japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. Loni zvýšila jejich produkci na 225 058 aut.

Načítání...