Elektromobily táhnou jen s podporou státu

Prodejci i zákazníci si to dobře uvědomují. Vidí, jak to vypadá v zemích, kde tolik výhod a výjimek pro elektromobily neexistuje. „V jižní Evropě kolem elektromobilů zdaleka nepanuje takové nadšení jako v Dánsku a Norsku,“ podotkl ředitel prodeje jednoho autosalonu Pierre Iversen.

Problémy však nemají jen místní výrobci. Propouštět budou i evropské továrny Fordu. Jen v Německu a Velké Británii přijdou o práci asi čtyři tisíce lidí. „Konkurence je mnohem agresivnější a my se přeorientovali na elektromobily. Jenže zájem zákazníků o elektrická vozidla neodpovídal našim předpokladům,“ poznamenala ředitelka britské a irské pobočky Fordu Lisa Brankinová.

„Evropa udělala chybu hned na začátku. Nám tu chyběla jakákoli analýza toho, co bude třeba, abychom mohli úspěšně přejít k elektromobilitě, to znamená zajistit si potřebné zdroje surovin pro výrobu elektromobilů, aby mohly být cenově dostupné, a vytvořit také patřičné podmínky pro zákazníky, aby se stalo výhodným je kupovat a provozovat,“ poznamenal šéfredaktor serveru Autotablet.cz Vladimír Rybecký s tím, že elektroauta kupují hlavně firmy.

Rybecký si nemyslí, že pobídky států včetně Česka jsou dobré. „Je to nefér, podporuje se prodej aut, která kupuje jen omezená klientela. Není to správná cesta, mnohem praktičtější je to, co se praktikuje v Norsku nebo v Dánsku – přijít s daňovými úlevami a vytvořit patřičné podmínky, aby se pro zákazníky elektromobilita stala zajímavou,“ míní expert.

Evropská unie se zavázala, že po roce 2035 už na jejím území nebude možné zakoupit vozy se spalovacím motorem. Otázkou je, nakolik se v té době na prodejích nových vozů budou podílet evropští výrobci.