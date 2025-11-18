Brno přidává modré zóny, ne všude je místní chtějí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, MMB

Rezidentní parkování se rozšířilo do dalších brněnských ulic. Systém modrých zón s placeným stáním platí od 18. listopadu také v oblasti Lesná. Brno zároveň provedlo drobné úpravy v židenických ulicích Touškova a Svatoplukova, kde se doplňuje značení po předchozích opravách. Letošní harmonogram se tím uzavírá. V Bystrci a Žebětíně zatím systém zaveden nebude, obyvatelé Bystrce se v anketě vyslovili proti.

„Rozšíření modrých zón na Lesnou je už letošní osmé. Doplňujeme také značení v části dvou ulic v městské části Židenice. Zde už bylo rezidentní parkování zavedeno dříve, nicméně části těchto ulic se opravovaly, takže značení bude doplněno dodatečně,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Město tak pokračuje v harmonogramu schváleném radními koncem loňského roku.

Řidiči mohou počítat s obvyklými podmínkami pro zónu C. Regulace platí v pracovní dny od 17. do 6. hodiny. Jedna hodina parkování denně je zdarma, každá další stojí třicet korun. V této zóně nejsou k dispozici parkovací automaty, poplatek lze uhradit pomocí SMS, on-line parkovacího automatu nebo přes aplikaci. Důležité informace včetně přehledu rozšiřování modrých zón jsou dostupné na webu parkovanivbrne.cz.

Harmonogram rozšíření rezidentního parkování v Brně pro rok 2025
Zdroj: MMB

Rozšiřování modrých zón bude pokračovat i v roce 2026. Celkem má přibýt osm oblastí. V dubnu a květnu mají být zavedeny v lokalitách Dolnopolní, Obřanská, Fryčajova a Hády v Maloměřicích a Obřanech. V srpnu má následovat oblast Spodní v Bohunicích, v září Dunajská ve Starém Lískovci, v říjnu Kamenice v Bohunicích a v listopadu Bosonožská v Lískovci.

Všechny oblasti budou zařazeny do návštěvnické zóny C. Lidé, kteří v dané lokalitě bydlí nebo podnikají, si musí vyřídit parkovací oprávnění. Rezident zaplatí za první auto ročně 800 korun, za druhé osm tisíc a za každé další dvanáct tisíc korun. Abonent, tedy obvykle podnikatel s provozovnou v místě, hradí za první vozidlo 4000 korun a za každé další 18 000. Obyvatelé mají také nárok na sto bezplatných hodin pro návštěvy.

Harmonogram rozšíření modrých zón v Brně v roce 2026
Zdroj: MMB

V brněnské Bystrci modré zóny ve stávající podobě nechtějí

Do brněnského Jundrova a do části Komína se rezidentní parkování rozšířilo v srpnu. V sousední Bystrci však o modré zóny zájem není. Názory bystrckých obyvatel zjišťovalo vedení městské části v anketě, v níž více než osmdesát procent respondentů uvedlo, že si zavedení nepřeje – minimálně do roku 2028.

V únoru zastupitelstvo městské části přijalo usnesení, že zavedení rezidentního parkování za aktuálních podmínek nechce. Je však ochotno se k debatě vrátit, pokud by se parametry změnily. „Případná změna parametrů by mohla být například zóna D, která by platila nonstop, ale jen za deset korun za hodinu, v kombinaci s dostatečným počtem hodin zdarma pro rezidenty a jejich návštěvy. To by řešilo nejen turisty kolem přehrady, ale i lidi dojíždějící do Bystrce, kteří tu nechají auto a jedou do práce tramvají, a také ty, kteří by tu odstavovali auto na více dní či dlouhodobě,“ uvedl v srpnu místostarosta pro dopravu Tomáš Jára (ODS).

Nová parkovací místa nabídlo Brno. Budějovice je mají pod střechou, zájem o ně příliš není
Parkovací místa v Brně

Podle Járy městská část plánuje také výstavbu dvou parkovacích domů v Teyschlově a Černého ulici. Další vhodná místa pro parkování už vyčerpala. „Máme dvě lokality, kde jsme povolili parkování. Nejsou to oficiální parkoviště, ale odstavné plochy. Jsou ohraničeny kameny s reflexním nástřikem, takže je jasné, kde se může parkovat a kde začíná zeleň. Takové řešení bychom samozřejmě nepovolili na exponovaných veřejných místech – v této lokalitě to ale nevadí,“ dodal.

„Rezidentní parkování se v Brně zavádí na základě požadavků městských částí. Do systému se v tuto chvíli nepřihlásily dvě – Brno-Bystrc a Brno-Žebětín,“ doplnil mluvčí magistrátu.

Výběr redakce

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování

14:59Aktualizovánopřed 51 mminutami
Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády

Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády

13:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

11:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT

Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT

14:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Říjnovou srážku vlaků na Slovensku způsobila chyba strojvůdce

Říjnovou srážku vlaků na Slovensku způsobila chyba strojvůdce

před 3 hhodinami
Při útoku na Západním břehu zemřel člověk, uvedly izraelské úřady

Při útoku na Západním břehu zemřel člověk, uvedly izraelské úřady

před 3 hhodinami
Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

11:16Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Brno přidává modré zóny, ne všude je místní chtějí

Rezidentní parkování se rozšířilo do dalších brněnských ulic. Systém modrých zón s placeným stáním platí od 18. listopadu také v oblasti Lesná. Brno zároveň provedlo drobné úpravy v židenických ulicích Touškova a Svatoplukova, kde se doplňuje značení po předchozích opravách. Letošní harmonogram se tím uzavírá. V Bystrci a Žebětíně zatím systém zaveden nebude, obyvatelé Bystrce se v anketě vyslovili proti.
před 1 hhodinou

V Brně vytvořili živý řetěz, v Ostravě byl průvod se svíčkami

Připomínky 17. listopadu se vedle Prahy konaly na mnoha místech Česka. Festival Brněnský sedmnáctý se odehrával především na náměstí Svobody, v Kobližné ulici vznikl lidský řetěz podaných rukou a vedl až k pódiu. V symbolickém čase 17:11 tam zazněla Modlitba pro Martu a pak česká a slovenská hymna. Centrem Ostravy zase za vytrvalého deště prošel průvod lidí se svíčkami v rukou na akci nazvané Cesta za světlem.
před 21 hhodinami

Národní divadlo Brno uspělo na světových operních cenách

Národní divadlo Brno proměnilo obě nominace na ocenění The International Opera Awards. V konkurenci přehlídek a operních domů zvítězilo v kategorii nejlepší festival za Janáček Brno 2024 a mezi novými produkcemi bodovala inscenace opery Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovy. Delegace z Brna v čele s ředitelem Martinem Glaserem ocenění převzala v pátek v Athénách v sídle Řecké národní opery.
14. 11. 2025

Stanovit pravidla je podle adiktologů nejdůležitější v prevenci digitální závislosti dětí

Zanedbávají spánek i školu, přestávají je bavit dřívější koníčky a většinu času jim zabírá hraní počítačových her nebo sledování sociálních sítí. Podle průzkumu podlehlo digitální závislosti šest procent dětí do osmnácti let. Adiktologové rodičům radí zachovat klid, nezakazovat technologie, ale nastavit jasná pravidla a zajímat se o to, co děti on-line dělají. Další doporučení najdou rodiče od začátku listopadu na portálu DigiRozhledna.
14. 11. 2025

Břeclavský soud rehabilitoval rakouského rybáře zastřeleného za komunismu

Břeclavský soud po téměř sedmdesáti letech rehabilitoval rakouského rybáře Karla Benedika. V srpnu 1956 spolu s Walterem Wawrou rybařili u soutoku Kyjovky a Dyje a o šedesát metrů překročili hranici. Českoslovenští pohraničníci je oba zastřelili. Komunisté jejich smrt rodinám tajili až do sametové revoluce. Wawru soud rehabilitoval loni.
13. 11. 2025

Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě uznání viny hrozí až dvanáct let vězení. Informoval o tom iRozhlas. Žena zemřela letos v dubnu.
11. 11. 2025

Brněnský Provázek prověřuje Darwinovy ceny

Vyšlápnout zasněženou horu Fudži v teniskách. Udělat si selfie s medvědem. Čistit komín ručním granátem. To jsou příklady způsobů, jak zemřít a získat za to Darwinovu cenu. Oceněními udělovanými za úmrtí, která si lidé přivodili vlastní hloupostí, se inspirovala novinka Darwin & co. v brněnském Divadle Husa na provázku. Nechce být ale jen sledem bizarních historek.
10. 11. 2025

Maturoval v krytu. Nejvíc stoletého Josefa Straku nabíjejí kamarádi

Jelikož otec Josefa Straky stavěl mosty, rodina se často stěhovala. Nakonec zakotvili v Brně, kde prožili druhou světovou válku i osvobození. Josefa v sedmnácti letech povolali na práce do Německa, maturitu skládal na konci války v krytu. Ze všeho, co ho v životě potkalo, se snažil vzít si něco pozitivního. Začátkem listopadu oslavil sté narozeniny. Dodnes ho prý nejvíc nabíjejí kamarádi a práce na zahradě.
8. 11. 2025
Načítání...