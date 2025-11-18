Brno přidává modré zóny, ne všude je místní chtějí

Rezidentní parkování se rozšířilo do dalších brněnských ulic. Systém modrých zón s placeným stáním platí od 18. listopadu také v oblasti Lesná. Brno zároveň provedlo drobné úpravy v židenických ulicích Touškova a Svatoplukova, kde se doplňuje značení po předchozích opravách. Letošní harmonogram se tím uzavírá. V Bystrci a Žebětíně zatím systém zaveden nebude, obyvatelé Bystrce se v anketě vyslovili proti.
„Rozšíření modrých zón na Lesnou je už letošní osmé. Doplňujeme také značení v části dvou ulic v městské části Židenice. Zde už bylo rezidentní parkování zavedeno dříve, nicméně části těchto ulic se opravovaly, takže značení bude doplněno dodatečně,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Město tak pokračuje v harmonogramu schváleném radními koncem loňského roku.
Řidiči mohou počítat s obvyklými podmínkami pro zónu C. Regulace platí v pracovní dny od 17. do 6. hodiny. Jedna hodina parkování denně je zdarma, každá další stojí třicet korun. V této zóně nejsou k dispozici parkovací automaty, poplatek lze uhradit pomocí SMS, on-line parkovacího automatu nebo přes aplikaci. Důležité informace včetně přehledu rozšiřování modrých zón jsou dostupné na webu parkovanivbrne.cz.
Rozšiřování modrých zón bude pokračovat i v roce 2026. Celkem má přibýt osm oblastí. V dubnu a květnu mají být zavedeny v lokalitách Dolnopolní, Obřanská, Fryčajova a Hády v Maloměřicích a Obřanech. V srpnu má následovat oblast Spodní v Bohunicích, v září Dunajská ve Starém Lískovci, v říjnu Kamenice v Bohunicích a v listopadu Bosonožská v Lískovci.
Všechny oblasti budou zařazeny do návštěvnické zóny C. Lidé, kteří v dané lokalitě bydlí nebo podnikají, si musí vyřídit parkovací oprávnění. Rezident zaplatí za první auto ročně 800 korun, za druhé osm tisíc a za každé další dvanáct tisíc korun. Abonent, tedy obvykle podnikatel s provozovnou v místě, hradí za první vozidlo 4000 korun a za každé další 18 000. Obyvatelé mají také nárok na sto bezplatných hodin pro návštěvy.
V brněnské Bystrci modré zóny ve stávající podobě nechtějí
Do brněnského Jundrova a do části Komína se rezidentní parkování rozšířilo v srpnu. V sousední Bystrci však o modré zóny zájem není. Názory bystrckých obyvatel zjišťovalo vedení městské části v anketě, v níž více než osmdesát procent respondentů uvedlo, že si zavedení nepřeje – minimálně do roku 2028.
V únoru zastupitelstvo městské části přijalo usnesení, že zavedení rezidentního parkování za aktuálních podmínek nechce. Je však ochotno se k debatě vrátit, pokud by se parametry změnily. „Případná změna parametrů by mohla být například zóna D, která by platila nonstop, ale jen za deset korun za hodinu, v kombinaci s dostatečným počtem hodin zdarma pro rezidenty a jejich návštěvy. To by řešilo nejen turisty kolem přehrady, ale i lidi dojíždějící do Bystrce, kteří tu nechají auto a jedou do práce tramvají, a také ty, kteří by tu odstavovali auto na více dní či dlouhodobě,“ uvedl v srpnu místostarosta pro dopravu Tomáš Jára (ODS).
Podle Járy městská část plánuje také výstavbu dvou parkovacích domů v Teyschlově a Černého ulici. Další vhodná místa pro parkování už vyčerpala. „Máme dvě lokality, kde jsme povolili parkování. Nejsou to oficiální parkoviště, ale odstavné plochy. Jsou ohraničeny kameny s reflexním nástřikem, takže je jasné, kde se může parkovat a kde začíná zeleň. Takové řešení bychom samozřejmě nepovolili na exponovaných veřejných místech – v této lokalitě to ale nevadí,“ dodal.
„Rezidentní parkování se v Brně zavádí na základě požadavků městských částí. Do systému se v tuto chvíli nepřihlásily dvě – Brno-Bystrc a Brno-Žebětín,“ doplnil mluvčí magistrátu.