Kvůli bourání mostu se o víkendu uzavře D2 před křižovatkou s D1 v Brně

Silničáři o víkendu uzavřou část dálnice D2 před křižovatkou s D1 v Brně. Omezení souvisí s bouráním mostu nad dálnicí a je součástí kompletní přestavby křižovatky. Řidiči musejí počítat s objížďkami i změnami v dopravním značení, které bylo po stížnosti policie doplněno.
Už v pátek večer bude ve směru do Brna možné jet po D2 pouze jedním pruhem a v opačném směru se dálnice zcela uzavře až do pondělního rána. Úplná uzavírka je naplánována od sobotního večera do nedělního poledne.
Ve směru od Břeclavi do Brna bude provoz sveden na dálnici D1 směrem na Ostravu. Přes čerpací stanici na 198. kilometru auta přejedou do směru na Prahu až k exitu na 194. kilometru, kde je možné sjet do Brna. Ve směru z Brna povede objížďka po ulicích Hněvkovského, Sokolova, Bohunická a Vídeňská na exit na 194. kilometru.
Uzavřený bude také sjezd z D1 od Ostravy na D2. Řidiči se budou muset otočit na exitu na 194. kilometru do opačného směru a poté sjet na 196. kilometru, tedy na přestavované křižovatce na dálnici D2. Toto napojení bude v provozu. V pondělí v ranních hodinách by se měla situace vrátit do stavu, v jakém se křižovatka nachází nyní.
- Směr Bratislava → Brno: UZAVŘENO – Provoz z D2 bude sveden na D1 ve směru Ostrava, sjezd na čerpací stanici PHM OMV (km 198,6 vpravo), přejezd přes most na D1 směr Praha. Dále po D1 směr Praha až na exit Vídeňská, odkud lze pokračovat do Brna, na Vídeň nebo Prahu.
- Směr Brno → Bratislava: UZAVŘENO – Objízdná trasa povede po ulicích Hněvkovského–Sokolova–Bohunická–Vídeňská.
- Směr Ostrava → Bratislava: UZAVŘENO – Provoz bude veden po D1 směr Praha na exit Vídeňská, dále po ulici Vídeňská, sjezd zpět na D1 směr Ostrava, pokračování kolem exitu D2 a následně sjezd provizorní větví z D1 směr Bratislava na D2.
- Směr Praha → Bratislava: BEZ OMEZENÍ – Provoz bude veden standardně přes provizorní větev.
Zdroj: ŘSD
Silničáři doporučují velmi pečlivě sledovat dopravní značení, které už by mělo být po intervenci policie doplněné. V tomto týdnu po změně vedení dopravy na stavbě totiž nebylo v takovém stavu, aby se podle něj dokázali všichni řidiči orientovat, a policisté dávali chyby ve značení za vinu silničářům. Natočili také video, které upozorňuje na místa, kde byly se značením problémy.
Dopravní značení už je upravené
Silničáři v noci na pátek pracovali na úpravě značení a podle nich by měl být průjezd místem bezproblémový od pátečního poledne. „Jsou přeškrtnuty všechny velké směrové tabule, které s ohledem na stavbu neplatí, platné značení silničáři obnovili,“ popsala z místa redaktorka ČT Veronika Nováková. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl potvrdil, že během pátku ještě doplní poslední chybějící ceduli.
Velké výhrady měli policisté také k vodorovnému značení. To bylo místy špatně viditelné, kvůli mrazu se odlepovalo, někde chybělo úplně a jinde se naopak objevovala změť čar z předchozích etap. „Uvědomujeme si, že při současné intenzitě provozu na křížení dálnic D1 a D2 je situace velmi složitá. Vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám nebylo možné vodorovné dopravní značení udělat v plném rozsahu, protože nebyla zajištěna dostatečná přilnavost materiálu k povrchu vozovky, a tím ani funkčnost značení,“ řekl Rýdl.
„Silničáři slibují i častější kontrolu a údržbu. Došlo také k zahuštění sloupků oddělujících stavbu, aby se mezi nimi nedalo projíždět. Opakovat by se už neměly situace, kdy řidiči omylem skončili přímo na staveništi,“ uvedla Nováková. „Spolupracujeme s policií, abychom dopravní situaci co nejrychleji optimalizovali,“ ujistil Rýdl.