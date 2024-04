Nová parkovací místa nabídlo Brno. Budějovice je mají pod střechou, zájem o ně příliš není

Města v Česku, zejména pak velká sídliště, trápí nedostatek parkovacích míst. Například na brněnském sídlišti Starý Lískovec vznikla parkovací místa pro 250 aut, v dalších částech magistrát parkoviště chystá. Všude to však nepůjde, na někerých sídlištích totiž pro parkoviště není místo. V Českých Budějovicích zase vznikl nový parkovací dům, a to na dohled od centra města. Zájem je však spíš slabší. Centrum se tak náporu automobilů zatím nezbavilo. Řadu opatření teď chystá i Zlín, a to modré zóny a záchytná parkoviště.

„Už jsme tu parkovali jednou s rodiči, takže jsem to věděla, ale sama jsem tady zaparkovala dnes poprvé. Myslím si, že to chce čas, než se lidi naučí sem jezdit,“ řekla Kateřina Přibylová. Podle náměstka primátorky Českých Budějovic Lubomíra Bureše (ODS) parkuje v domě zhruba 150 aut denně. „To je pořád ještě málo,“ dodal.

Nová místa pro auta nabídly řidičům také České Budějovice, a to v parkovacím domě. Zatím je však zájem malý. Například ve čtvrtek ráno byla obsazena místa jenom v prvním a druhém podlaží, další dvě však byla prázdná. To znamená asi tři sta volných míst.

Řešení, jaké magistrát našel pro obyvatele Starého Lískovce, však pro lidi z Vinohrad nemá. Naopak by se brzy mohli nových parkovacích míst dočkat obyvatelé sídlišť Komín a Líšeň. Konkrétní však zatím město být nemůže. „Je to v nějakém dalším stupni vývoje. Vždy je důležitá součinnost s městskými částmi, protože ony tu lokalitu znají detailně,“ sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Vedení města tvrdí, že až v šedesáti procentech případů se jedná o lidi, kteří do Zlína přijíždějí za pochůzkami. Například po třídě Tomáše Bati, která se napojuje na dálnici, projelo v roce 2010 při sčítání dopravy 26 tisíc vozů denně, o deset let později 33 tisíc.

Velká část lidí zajede raději až do centra. Radnice chce přimět řidiče k tomu, aby parkovali jinde než na hlavním náměstí. Zatím je tam plno, a to i přesto, že první hodina parkování tam vyjde na sedmdesát korun.

Radní čekali, že dům u Stromovky bude využívat mnohem více řidičů. Na náměstí se totiž od parkovacího domu dá dojít za deset minut. „Je to kousíček do centra. Když člověk není líný, rád si dojde,“ řekla řidička z Hluboké Tereza Polívková.

Radnice ve Zlíně tak chce zavést parkování jen pro ty, kteří ve městě bydlí. „Sázíme na modré zóny, které teď připravujeme. My je chceme povolit jako celek v nějaké širší lokaci Zlína. K tomu se snažíme nachystat záchytná parkoviště,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek (ANO). Plán chce radnice představit v září.

Loni Zlín postavil záchytné parkoviště v části Příluky. Další tři by měla vzniknout při příjezdu do města od Fryštáku, Malenovic a Březnice. „Můžou dopravě pomoct, kdy lidé jezdí do zaměstnání, do škol, popřípadě za nákupy. Je potřeba je napojit na MHD, případně vytvořit přátelské prostředí pro pěší,“ uvedla proděkanka Fakulty dopravní na Univerzitě Pardubice Michaela Ledvinová.