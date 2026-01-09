Valtice chtějí mít centrální park. Část ale budují bez stavebního povolení

Spory a kontroverze provázejí budování městského parku v centru Valtic na Břeclavsku. Majitelé sousedních nemovitostí si stěžují, že kvůli projektu přijdou o příjezdovou cestu ke svým pozemkům. Jedna z etap výstavby parku, která se týká veřejného osvětlení, navíc nemá stavební povolení.
Martin Tesárek si koupil pozemek v centru Valtic s cílem postavit na něm rodinný dům. To ale nyní není možné. Dosavadní přístupovou cestu má totiž zabrat právě budovaný centrální park. „Stavební povolení mi bylo před pár měsíci zamítnuto. Hlavní důvod byl, že nemám dopravní napojení k pozemku,“ uvedl Tesárek.
Vedení radnice nepřipouští, že by k pozemkům v minulosti existovala oficiální přístupová cesta. Dosavadní snahy o dohodu mezi městem a majiteli pozemků zatím končily nezdarem.
Město ještě nechá vypracovat studii
Naději na kompromis přinesly až dozvuky listopadového jednání zastupitelstva. „Necháme zpracovat studii, která by nám měla říct, jestli vůbec je možné a odkud případně zřídit komunikaci tak, aby byly některé z těch parcel obslužné z vnitřního traktu,“ uvedl starosta Valtic Aleš Hofman (nestr.).
„Nějaká studie vzniká, nicméně si myslím, že měla vzniknout před dvěma lety, ještě než celá tato stavba začala,“ poznamenal Tesárek.
Centrální park ve Valticích má vzniknout v prostoru před supermarketem. Území v současné době tvoří travnatá plocha bez významnějšího využití. „Realizací projektu vznikne atraktivní centrální prostor tvořený celoročně zajímavými trvalkovými záhony, mlatovými cestičkami a plochami s mobiliářem, který bude přístupný prostřednictvím čtyř cest ze zpevněného štěrkového trávníku. Součástí projektu je i výsadba 38 stromů,“ popsalo město projekt.
Osvětlení bez stavebního povolení
Majitelé pozemků kritizují radnici i z dalších důvodů. Nelíbí se jim například postup při budování veřejného osvětlení. Chráničky pro kabeláž totiž město umístilo bez stavebního povolení. „Stavebník ještě neměl vydané povolení a stavba byla zahájena. Provedli jsme kontrolní prohlídku a nařídili zastavení prací,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu ve Valticích Zbyněk Rabušic.
„Už to komentovat nebudu. Řeší to stavební úřad, počkáme si na jeho rozhodnutí,“ reagoval starosta. Podle stavebního úřadu bude následovat řízení o odstranění stavby. V jeho průběhu může stavebník, tedy město, požádat o dodatečné stavební povolení. Kromě časových průtahů však musí radnice počítat také s možnou pokutou.