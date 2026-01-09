Valtice chtějí mít centrální park. Část ale budují bez stavebního povolení


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události v regionech: Stavba parku ve Valticích
Zdroj: ČT24

Spory a kontroverze provázejí budování městského parku v centru Valtic na Břeclavsku. Majitelé sousedních nemovitostí si stěžují, že kvůli projektu přijdou o příjezdovou cestu ke svým pozemkům. Jedna z etap výstavby parku, která se týká veřejného osvětlení, navíc nemá stavební povolení.

Martin Tesárek si koupil pozemek v centru Valtic s cílem postavit na něm rodinný dům. To ale nyní není možné. Dosavadní přístupovou cestu má totiž zabrat právě budovaný centrální park. „Stavební povolení mi bylo před pár měsíci zamítnuto. Hlavní důvod byl, že nemám dopravní napojení k pozemku,“ uvedl Tesárek.

Vedení radnice nepřipouští, že by k pozemkům v minulosti existovala oficiální přístupová cesta. Dosavadní snahy o dohodu mezi městem a majiteli pozemků zatím končily nezdarem.

Město ještě nechá vypracovat studii

Naději na kompromis přinesly až dozvuky listopadového jednání zastupitelstva. „Necháme zpracovat studii, která by nám měla říct, jestli vůbec je možné a odkud případně zřídit komunikaci tak, aby byly některé z těch parcel obslužné z vnitřního traktu,“ uvedl starosta Valtic Aleš Hofman (nestr.).

„Nějaká studie vzniká, nicméně si myslím, že měla vzniknout před dvěma lety, ještě než celá tato stavba začala,“ poznamenal Tesárek.

Centrální park ve Valticích má vzniknout v prostoru před supermarketem. Území v současné době tvoří travnatá plocha bez významnějšího využití. „Realizací projektu vznikne atraktivní centrální prostor tvořený celoročně zajímavými trvalkovými záhony, mlatovými cestičkami a plochami s mobiliářem, který bude přístupný prostřednictvím čtyř cest ze zpevněného štěrkového trávníku. Součástí projektu je i výsadba 38 stromů,“ popsalo město projekt.

Vizualizace parku a parkoviště ve Valticích
Zdroj: Město Valtice

Osvětlení bez stavebního povolení

Majitelé pozemků kritizují radnici i z dalších důvodů. Nelíbí se jim například postup při budování veřejného osvětlení. Chráničky pro kabeláž totiž město umístilo bez stavebního povolení. „Stavebník ještě neměl vydané povolení a stavba byla zahájena. Provedli jsme kontrolní prohlídku a nařídili zastavení prací,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu ve Valticích Zbyněk Rabušic.

„Už to komentovat nebudu. Řeší to stavební úřad, počkáme si na jeho rozhodnutí,“ reagoval starosta. Podle stavebního úřadu bude následovat řízení o odstranění stavby. V jeho průběhu může stavebník, tedy město, požádat o dodatečné stavební povolení. Kromě časových průtahů však musí radnice počítat také s možnou pokutou.

Některá města se brání přehršli turistů stavební uzávěrou
Valtice

Výběr redakce

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, komplikuje dopravu

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, komplikuje dopravu

07:37Aktualizovánopřed 6 mminutami
Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

09:37Aktualizovánopřed 19 mminutami
Rusko zabíjelo v Kyjevě a tvrdí, že použilo Orešnik

Rusko zabíjelo v Kyjevě a tvrdí, že použilo Orešnik

před 46 mminutami
Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

před 58 mminutami
Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

03:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Protesty v Íránu nabraly na síle

Protesty v Íránu nabraly na síle

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

01:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Valtice chtějí mít centrální park. Část ale budují bez stavebního povolení

Spory a kontroverze provázejí budování městského parku v centru Valtic na Břeclavsku. Majitelé sousedních nemovitostí si stěžují, že kvůli projektu přijdou o příjezdovou cestu ke svým pozemkům. Jedna z etap výstavby parku, která se týká veřejného osvětlení, navíc nemá stavební povolení.
před 11 mminutami

Pomník z fragmentů brněnských domů připomene v Liverpoolu architekta Wiesnera

Kameník Radim Skácel pracuje ve své dílně na speciálním pomníku. Objekt vytvořený z kamenných fragmentů brněnských staveb Ernsta Wiesnera chtějí iniciátoři projektu umístit v Liverpoolu vedle architektova náhrobku. Připomenout tak chtějí jednoho z nejvýznamnějších meziválečných architektů Československa a upozornit na jeho složitý osud. Jako židovský uprchlík musel opustit domov, žil a zemřel ve Velké Británii.
před 2 hhodinami

Nedostatečné značení komplikuje dopravu na křížení D1 a D2, přibývá nehod

Na přestavovaném křížení dálnic D1 a D2 u Brna komplikuje řidičům orientaci nedostatečné dopravní značení. Na nový režim dopravy si zvykají třetím dnem. Policisté upozorňují, že zatímco někde provizorní informace chybí, jinde dosud nezmizely staré dopravní značky. I kvůli tomu přibývá nehod.
7. 1. 2026

Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče

V Praze, Brně a v další desítce měst se už počtvrté konala Noc důstojnosti. Připomíná tragický případ Doroty Šandorové, kterou před pěti lety udusil pečovatel sociální služby v domově pro lidi s postižením. Akce upozorňuje na porušování práv lidí s intelektovým postižením a zdůrazňuje nutnost rozvoje komunitních služeb namísto ústavní péče.
7. 1. 2026

Řidiči vjeli na stavbu křižovatky D1 a D2 u Brna. Policie je musela navést zpět

Jedno nákladní a několik osobních aut vjelo v pondělí ráno do prostoru stavby na křížení dálnic D1 a D2 u Brna. Řidiči zřejmě následovali nákladní vůz se stavebním materiálem. S návratem na správnou komunikaci jim museli asistovat policisté. Silničáři ráno v křižovatce uzavřeli jízdní pás na dálnici D1 ve směru na Ostravu, aby mohli pokračovat v přestavbě, kterou zahájili letos v říjnu. Aktuálně se místem projíždí dvěma zúženými pruhy v každém směru, uzavřené jsou také některé sjezdové a nájezdové větve.
5. 1. 2026

Nejvíc jsem si přál dostat věnec špekáčků, vzpomíná Arnošt Hammer na válku

Vzpomínky na válku se mu vracejí dodnes. Dvaadevadesátiletý Arnošt Hammer vypráví o životě v okupovaném Znojmě, o hladu, bombardování i o tom, jak válka zasáhla do každodenního života obyčejných lidí.
4. 1. 2026

Do ulic vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky

Do ulic českých měst vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky. Lidé mohou přispět do označených a zapečetěných pokladniček, ale také on-line na webu sbírky nebo kdykoliv zaslat dárcovskou SMS, případně přispět na sbírkový účet. Letos jde už o 26. ročník sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Výtěžek je určen lidem v těžké životní situaci, desetina pak směřuje na zahraniční humanitární pomoc.
3. 1. 2026

Na křížení D1 a D2 v Brně čekají řidiče další omezení

Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně začaly přípravy na změny ve vedení dopravy. K těm dojde částečně už o víkendu a v plném rozsahu od úterního rána. Auta budou jezdit pouze po jednom ze dvou mostů. Rekonstrukce nejvytíženější křižovatky v Česku, kterou denně projede až osmdesát tisíc vozidel, potrvá do konce příštího roku a Ředitelství silnic a dálnic za ni zaplatí přibližně 3,2 miliardy korun.
2. 1. 2026
Načítání...