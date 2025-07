Některá města se brání přehršli turistů stavební uzávěrou

Její využití jako vhodného nástroje před živelnou výstavbou potvrdil nedávno Nejvyšší správní soud. Podle něj šlo o přiměřené a důvodné opatření, kterým Valtice ochránily veřejný zájem. „Soud potvrdil, že všechno proběhlo řádně. Stávající územní plán počítal s celkem velkou výstavbou, to už ale neodpovídá představám města o budoucím rozvoji,“ vysvětlila advokátka Sandra Podskalská z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která město zastupuje.

Podle radnice je stavební uzávěra nutná především kvůli nárůstu ubytovacích kapacit ve městě a neodpovídající infrastruktuře. „Jsou to desítky nových ubytovacích zařízení. Kolem dvaceti, třiceti stavebních povolení za rok. Co se týče počtu obyvatel, máme jich zhruba stejně už několik let,“ poznamenal starosta Valtic Aleš Hofman (nestr.).

„Jsme v lokalitě UNESCO, jedná se o domy jednopodlažní, se šikmou střechou, pálenou krytinou. To ten projekt všechno splňuje. Následně by se budovala veškerá infrastruktura na náklady investorů,“ řekl zástupce vlastníků pozemků Mikulovské terasy Václav Ročárek.

„Soud v podstatě řekl, že spor o stavební uzávěru se má řešit až po přijetí nového územního plánu. Klienti žádají náhradu škody. Jen u mých klientů je to v řádu statisíců,“ poznamenal advokát vlastníků pozemků Zdeněk Koudelka. V daných lokalitách není možné získat územní rozhodnutí či stavební povolení. Stovka plánovaných domů ve Valticích zatím stát nebude.

Dočasná stavební uzávěra je opatření, které omezuje nebo zakazuje stavební činnost v určitém území. Obvykle za účelem zamezení komplikací při budoucím využití území podle nově připravované územně plánovací dokumentace. Vydávají ho obce. Nesmí platit déle než šest let. Netýká se udržovacích prací, veřejně prospěšných staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo silnice, ani dobývacích prostor. Toto územní opatření upravuje stavební zákon z roku 2021.

Podobnou ochranu území už úspěšně využily i další turisticky atraktivní obce. Například Kvilda na Šumavě nebo Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších. V dubnu schválila dočasnou stavební uzávěru i obec Adršpach. „Toto opatření míří proti neregulovanému developmentu v turisticky atraktivní oblasti a bude platit do doby, než vstoupí v platnost připravovaná šestá změna územního plánu,“ uvedla obec .

„Je to nástroj, který obci pomáhá trochu se nadechnout, získat čas. Jde ovšem o přechodné opatření, na které navazuje změna územního plánu. Ten už bude území regulovat dlouhodobě,“ vysvětlil místostarosta Adršpachu Tomáš Dimter (Máme rádi Adršpach).

Stavební uzávěru, jako dočasné řešení před schválením nového územního plánu, chystají Luhačovice na Zlínsku. Rada města už ji schválila, hlasovat o ní ještě musí zastupitelstvo. Uzávěra by měla ochránit především historické centrum města. „Musíme udržet centrum takové, jakým je. Pokud živelná zástavba přijde, tak dopadneme jako jiná města. A byl by to nevratný krok,“ řekl starosta Luhačovic Marian Ležák (PRO).

Lázně se bojí zastavení rozvoje

Pokud záměr schválí zastupitelstvo, několik dalších let nevyrostou v dané oblasti nové domy ani nástavby těch stávajících. A zastaví se také projekty, které chystají tamní Lázně. Například druhá etapa Slunečních lázní. A proto s uzávěrou nesouhlasí.

„Lázně to postihuje hlavně proto, že nyní stojí na jakémsi rozcestí, kdy se musí proměnit. Očekává se, že se bude výrazně měnit struktura klientů. A na to se už teď musí reagovat výstavbou,“ vysvětlil předseda představenstva Lázní Luhačovice Eduard Bláha. Lázně už poslaly proti stavební uzávěře námitku.