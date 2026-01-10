Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké akce ve Venezuele, při které byl zadržen tamní autoritář Nicolás Maduro se svou manželkou, se zapojilo 150 strojů amerického letectva, námořnictva i námořní pěchoty. Krytí pro vrtulníky operující blíže nad zemí poskytovaly neviditelné stíhačky F-22 Raptor a F-35. Podporu zajišťovaly i letouny včasného varování E-2 Hawkeye nebo bombardér B-1B Lancer. Z vrtulníků se do operace zapojily bojové verze větších strojů MH-47, bitevní vrtulníky Apache, menší MH-6M zvané Little Bird nebo Černé jestřáby v různých variantách. Vojenskými stroji zapojenými do akce se zabývala Zóna ČT24.
Pořad Zóna ČT24 rozebral také ambice amerického prezidenta Donalda Trumpa k získání dánského arktického ostrova Grónska. Informoval o rozesílání bezpečnostní příručky polskými úřady věnované tomu, jak se zachovat v případě krizové situace. Rozebral i začlenění dobrovolných vodních záchranářů Červeného kříže do integrovaného záchranného systému a českou muniční iniciativu pro Ukrajinu.