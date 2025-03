Monitorovací vozidla odhalují auta, jejichž řidiči nezaplatili za parkování

Přibývá měst, kde ke kontrolám parkování využívají monitorovací vozidla. Ta jsou vybavená kamerami a přímo v ulicích hlídají zóny hrazeného stání. Nejdéle – přes pět let – fungují v Praze. Ročně si všimnou více než milionu aut, jejichž řidiči nezaplatili. Někteří ale vymýšlejí finty, jak se placení parkovného vyhnout. Třeba tím, že si zakryjí část registrační značky.

Vozidlo hlídá hlavně historické centrum. V jeho úzkých uličkách totiž často parkují návštěvníci a zabírají místa rezidentům. „Myslím, že je tady od té doby mnohem více míst na zaparkování,“ pochvaluje si obyvatel města Lubomír Holub. „Na první pohled to vypadá, že Staré město je prázdnější, nebo ze začátku bylo. Ale teď si myslím, že se to vrací k normálu,“ míní další obyvatel města Petr Pavliš.

„Vždycky musí být minimálně dva průjezdy v rozmezí minimálně patnácti minut, ale jezdí třikrát až čtyřikrát denně,“ dodává vedoucí IT oddělení města Pavel Lešetický.

Na začátku roku začal sledovací vůz jezdit také v ulicích Chomutova. To, co obvykle hlídkám zabralo půlhodiny, zvládne jejich elektromobil do pár minut. Ve městě běžně za měsíc strážníci odhalí přes dvě stě neplatících řidičů, auto s kamerami jich za stejnou dobu odhalilo přes čtrnáct set.

Po pár týdnech fungování ho teď vedení města na čas stáhlo. „Došlo k tomu, protože se množily stížnosti občanů, a to ve vztahu k tomu, že jim chodilo šest, sedm či osm výzev na jeden přestupek,“ vysvětluje primátor Chomutova Milan Petrilák (ANO).

V létě se skenovací auto objeví také v Hradci Králové

Od začátku letních prázdnin bude monitorovací vůz jezdit také v Hradci Králové. Radnice za něj zaplatila přes dva miliony korun. „Zprovozněním CamCaru se uleví strážníkům v ulici a budou se moci věnovat jiným přestupkům a jiné činnosti,“ věří mluvčí Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová.

V Praze auta zkontrolují na tři sta tisíc registračních značek denně. Nejvíc neplatičů odhalí v centru, kde je poptávka po parkování největší. „Během loňského roku městská část Praha 2 vybrala na výzvách zaslaných provozovateli téměř čtyřicet milionů korun. Oproti roku 2022 tam je nárůst skoro o sedmnáct milionů,“ říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Vzhledem k rostoucím počtům vybíraných pokut začaly k vyhodnocování přestupků některé městské části využívat taky umělou inteligenci. Výzvy tak místo strážníků nebo úředníků odesílá robot.