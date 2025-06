Kontrolní vážení kamionů selhává, tvrdí NKÚ

„Cílem kontroly bylo zjistit, jestli systém vážení slouží k tomu, proč jsme si ho pořizovali – to znamená, jestli poklesl počet přetížených kamionů. Vzhledem k tomu, že se naměřilo asi půl milionu přestupků, ukazuje se, že ten systém stále funkční není,“ podotkl prezident NKÚ Miloslav Kala pro ČT.

V kontrolovaném období, tedy od ledna 2019 do konce září 2024, podle údajů ministerstva Státní fond dopravní infrastruktury evidoval a zaúčtoval příjmy z pokut ve výši přes 103 milionů korun. Přínos vysokorychlostních vah navíc podle mluvčí nespočívá jen ve vybírání pokut, jde především o omezení průjezdů přetížených kamionů.

Ministerstvo v pátek uvedlo , že provozovatelé přetížených vozidel loni na pokutách zaplatili zhruba 70 milionů korun. U přetížených kamionů nebo autobusů hrozí pokuta 9 tisíc korun za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. V případě odmítnutí vážení může být pokuta až sto tisíc korun.

Kontrolní úřad také sdělil, že váhy v praxi často nefungovaly. „Všech sedm vah, které od roku 2020 ŘSD zprovoznilo, neplnilo svou funkci v průměru více než šedesát procent času, po který byly nasazeny do provozu. Důvodem byly nejen technické problémy, ale i to, že ministerstvo dopravy nevytvořilo podmínky pro jejich plnohodnotný provoz,“ napsal NKÚ. Resort dopravy podle něj nevyřešil hlavně spolupráci s obcemi s rozšířenou působností.

„Podmínky pro plnohodnotný provoz výrazně zlepšily legislativní úpravy z let 2022 až 2024, avšak provoz vah s pokutováním všech zachycených přestupků v režimu 24/7 by v praxi znamenal zahlcení dotčených obcí s rozšířenou působností tisíci pokutami denně, na které by potřebovaly přijmout desítky nových úředníků,“ reagovala mluvčí ministerstva. Na postih zahraničních vozidel je navíc třeba změna evropské legislativy.