Místo strážníků hlídají někde pořádek bezpečnostní agentury. Stejné pravomoci ale nemají

Pracovníci bezpečnostní agentury budou do Dobřan jezdit několikrát týdně. Kromě sídliště se zaměří i na prostor před základní školou. „Docházelo ke kolizím. Někdo parkoval v křižovatce, někdo ho objížděl, mohlo tam kdykoliv vběhnout dítě a stát se tam neštěstí. Situace byla opravdu špatná, dětský parlament na to upozorňoval,“ popsal starosta Martin Sobotka (nestr.).



Do podobné situace se dostaly nedaleké Nýřany. Strážníka mají jen jednoho, na bezpečnost v nočních hodinách proto dohlíží pracovníci agentur. „Slouží pouze víkendy a ještě ne až do šesti hodin do rána. Platíme kolem 550 tisíc korun ročně,“ uvedla starostka Nýřan Pavlína Caisová (nestr.).

O práci mezi strážníky není zájem



Menší města dosud využívala pomoci strážníků z Plzně. To už ale teď nejde. Radnice mají dlouhodobý problém s nedostatkem městských policistů. Například Stříbru se podařilo naplnit stavy jen díky velkým benefitům. „Dáváme finanční pobídku, nabízíme ubytování v rámci Stříbra v rámci regulovaného nájemného,“ nastínil starosta Stříbra Martin Záhoř (ANO).



Velitelé služeben měli ještě před dvěma roky problém sehnat nové posily kvůli fyzickým testům a dalším požadavkům. Dnes ale mluví o úplném nezájmu.