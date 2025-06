Novotný rezignoval na funkci starosty Řeporyjí

Pavel Novotný k pondělku rezignoval na post starosty pražských Řeporyjí, oznámil to na jednání zastupitelstva městské části. To poté zvolilo jeho nástupcem dosavadního místostarostu Davida Roznětinského (TOP 09). Důvodem k rezignaci Novotného je fakt, že se chystá nastoupit na tři měsíce do vězení za porušení podmínky. V ní byl za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Soud ho do vězení poslal ve středu 7. května.