Rada ČT volí z pěti finalistů generálního ředitele

Rada České televize (ČT) volí nového generálního ředitele. Nahradí Jana Součka, kterého rada odvolala v květnu. Do finálového výběru před týdnem postoupili ředitel programu ČT Milan Fridrich, obchodní ředitel ČT Hynek Chudárek, bývalý šéf ostravského studia ČT Miroslav Karas, výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský a předsedkyně dozorčí rady CNC Libuše Šmuclerová.

Kandidáti představují radním své projekty rozvoje televize v příštích letech. Na svůj projev mají deset minut, každý radní pak má vyhrazený čas na svůj příspěvek dvě minuty a kandidát dvě minuty na reakci. Kandidáti vystupují v pořadí určeném losem: Miroslav Karas, Jiří Ponikelský, Hynek Chudárek, Milan Fridrich a Libuše Šmuclerová. Všechny kandidátské projekty jsou dostupné na internetu.

Úspěšný kandidát musí ve volbě získat alespoň deset hlasů, hlasuje 17 radních. Pokud by ve volbě nikdo neuspěl, bude se opakovat za 14 dní. Rada musí nového ředitele zvolit do tří měsíců.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT rada vypsala poté, co na začátku května odvolala po roce a sedmi měsících ve funkci Jana Součka. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.

Miroslav Karas

Bývalý zahraniční zpravodaj a exšéf ostravského studia ČT Karas, který podle svých slov strávil ve veřejnoprávních médiích 43 let, považuje aktuální diskusi o možném spojení České televize a Českého rozhlasu za zcela legitimní. Rozhodnout ale podle něj musejí politici. „Jsem zastáncem toho, aby obě veřejnoprávní instituce fungovaly oddělené, jako dnes. Fungují dobře. Nevidím důvod pro slučování,“ řekl radním.

Karas je zároveň proti financování ČT ze strany státu, u kterého vidí riziko v souvislosti s možnou změnou podmínek při výměně politické garnitury. Zároveň zmínil vysokou platební kázeň koncesionářů proti jiným zemím.

V ČT chce Karas snížit počet vrcholných manažerů, ve vrcholném řídícím týmu mají být podle jeho projektu generální ředitel, manažeři výroby, financí, programu, obsahu, komunikace, zpravodajství a ředitelé Televizních studií v Brně a Ostravě.

Navrhoval by také vybudování nové budovy studia v Ostravě, kde by případně bylo možné nabídnout prostory i Českému rozhlasu nebo ČTK. Zhruba třetinu nákladů by financoval prodejem stávajících nemovitostí.

U televizních programů je podle něj potřeba ozdravný zásah, a to hlavně u zpravodajské ČT24, kde navrhuje personální audit. Zpravodajství vytýká zastaralost a schematismus, uvítal by více ekonomického zpravodajství. Je také pro omezení některých zahraničních zpravodajských postů, například v Turecku nebo Británii, naopak by otevřel stálý post v Kyjevě.

Na ČT1 by zařadil nejméně dvakrát týdně moderní evropské seriály, chce dávat více peněz na výrobu dokumentů na ČT2, stanice ČT sport by se podle něj měla zaměřit na českou sportovní stopu, její rozpočet chce zachovat, ale nezvyšovat jej. ČT art má klást větší důraz na divadelní představení a Déčko posílit vlastní výrobu.

Jiří Ponikelský

„Chci televizi silnou a televizi pro všechny. Budu klást důraz na finanční stabilitu, otevřenost a transparentnost,“ řekl radním Ponikelský, který v České televizi pracuje 16 let.

Co se týče finanční stability, chce navýšit rezervu peněz ČT ze stávajících nejméně 400 milionů korun na 15 procent výnosů, což odpovídá téměř 1,2 miliardy korun. Zvýšení televizního poplatku podle něj neznamená jen vyšší příjem, ale i povinnosti, například dodržování vznikajícího memoranda o veřejné službě, které vymezuje pozici ČT na televizním trhu.

Ponikelský chce zvýšit objem výroby ve studiích Ostrava a Brno nad zákonný požadavek dvacet procent. Za prioritu má také výstavbu nového studia v Ostravě a dokončení výstavby studia v Brně. Chce také modernizovat zpravodajské studio na Kavčích horách přístavbou a technologickou obnovou.

Plánuje ekonomickou a obsahovou analýzu nočního živého vysílání ČT24 nebo revizi zpravodajských a publicistických pořadů z hlediska obsahového i formálního. Navrhne nové diskusní formáty nebo obnovení pořadu 168 hodin s novým autorským týmem.

Jako svůj úkol si bere také přípravu opětovného spuštění kanálu ČT3 nebo jiné alternativy pro seniory. Ve sportu chce aktivně spolupracovat s českým sportovním prostředím, dát prostor menšinovým sportům i zefektivnit výrobu sportovních přenosů, například využitím AI.