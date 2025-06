Situace při výběru ředitele byla patová, řekl k přerušení volby šéf Rady ČT

Radní České televize ve třech volebních kolech ve středu nevybrali nového generálního ředitele. Finalisty jsou Hynek Chudárek a Milan Fridrich. Volbu radní na týden přerušili. Šéf Rady ČT Karel Novák v Událostech, komentářích přiznal, že situace při hlasování byla patová. Podle šéfredaktora portálu Mediář.cz Ondřeje Austa se za posledních dvacet let nestalo, že by se v prvním dni hlasování nerozhodlo. Pokud by k výběru ředitele nedošlo ani v příštím týdnu, podle mediálního analytika Filipa Rožánka by nejčistším řešením bylo volbu zrušit a vypsat ji znovu.