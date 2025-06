S pobytem v exotice se často pojí zažívací obtíže. Na co si dát pozor?

Veřejné pítko, trh s pouličním jídlem nebo i čerstvý salát. To vše může způsobit při cestě do exotických destinací zažívací problémy. Potvrzuje to aktuální průzkum Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dvě třetiny cestovatelů, kteří se vrátili z exotické země, hlásily zdravotní problém – nejčastěji průjem, ale například i rýmu či kašel. Ve Studiu 6 téma probral přednosta zmíněné kliniky a Fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek – podle něj Češi většinou nedodržují doporučení, čemu se na dovolené vyhnout.