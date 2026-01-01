Při dalších útocích USA proti pašování drog zemřelo osm lidí

Nejméně pět lidí zahynulo při novém úderu proti plavidlům přepravujícím drogy, uvedly ve čtvrtek americké ozbrojené síly. Předchozí útok si podle dřívějšího oznámení stejného amerického velitelství vyžádal tři životy.
„Zpravodajské služby potvrdily, že plavidla plula po známých trasách pro obchodování s drogami a podílela se na obchodování s drogami. Během těchto akcí bylo zabito celkem pět narkoteroristů – tři na prvním plavidle a dva na druhém,“ napsalo na sociální síti velitelství amerických ozbrojených sil pro Latinskou Ameriku a Karibik.
Velitelství v předchozím sdělení informovalo o tom, že tři narkoteroristé na palubě první lodi byli zabiti v prvním střetu. Zbývající narkoteroristé opustili další dvě lodě, skočili přes palubu a vzdálili se před následným potopením plavidel.
Neupřesnilo, kde se tyto útoky v úterý a ve středu odehrály. Předchozí akce americké síly podnikly v Karibském moři a ve východní části Tichého oceánu, poznamenala agentura AP. Nejnovější útoky zvyšují celkový počet známých útoků na čluny na 35 a počet zabitých na nejméně 115 od začátku září, dodala.
Spojené státy od září podnikají v Karibském moři vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog do USA. Americký prezident Donald Trump už v říjnu oznámil, že povolil CIA podnikat tajné akce ve Venezuele a nařídil agentuře, aby se připravila na různé potenciální mise. Trump útoky odůvodnil jako nezbytné pro zastavení přílivu drog do Spojených států a prohlásil, že USA jsou zapojeny do „ozbrojeného konfliktu“ s drogovými kartely.
Washington tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy navýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele. USA podle venezuelské vlády usilují o násilnou změnu režimu s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země.
Na počátku prosince Trump varoval, že americké pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe začnou brzy, a to nejen ve Venezuele. Konkrétně zmínil Kolumbii, jejíž vláda to označila za vměšování a ohrožení suverenity. Tamní levicový prezident Gustavo Petro zároveň pozval Trumpa na návštěvu s tím, že mu ukáže, jak kolumbijská vláda bojuje proti drogovým kartelům.
CIA stála minulý týden za útokem dronu na přístaviště, využívané venezuelskými drogovými kartely, napsala AP s odvoláním na dva anonymní zdroje obeznámené s podrobnostmi utajované operace. Ta představuje první známou přímou operaci na venezuelském území a významně zvyšuje tlak na Madurovu vládu, dodala.
Legálnost Trumpovy kampaně experti zpochybňují. Vysoký komisař OSN pro lidská práva vybídl americké úřady, aby útoky vyšetřily, protože existují silné náznaky, že jde o „mimosoudní popravy“, poznamenala agentura AFP v narážce na zabíjení podezřelých bez řádného soudu.