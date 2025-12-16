Údery USA na plavidla údajně pašující drogy zabily v Tichomoří osm lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká armáda podnikla v mezinárodních vodách východního Tichomoří další útok na lodě, které údajně pašovaly drogy. Při vzdušných úderech proti třem plavidlům zahynulo na jejich palubách osm mužů, oznámila armáda v noci na úterý.

Jde o další z řady smrtících úderů v rámci kampaně administrativy prezidenta Donalda Trumpa proti údajným pašerákům drog v oblasti Karibiku a Tichého oceánu, která si podle agentury AP od začátku září vyžádala při 25 akcích nejméně 95 životů.

„Zpravodajské služby potvrdily, že plavidla plula po známých trasách pro pašování drog ve východní části Tichého oceánu a byla zapojena do pašování drog,“ uvedla armáda. „Při těchto akcích bylo zabito celkem osm narkoteroristů – tři v prvním plavidle, dva ve druhém a tři ve třetím,“ upřesnila armáda a příspěvek, podobně jako v ostatních případech, doplnila videozáznamem úderů označeným jako „odtajněný“.

Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

Použití vojenské síly proti lodím podezřelým z pašování drog představuje výrazný odklon od způsobu, jakým k této problematice USA přistupovaly v minulosti, poznamenala agentura Reuters. Trumpova administrativa se snaží zákonnost těchto útoků obhajovat, zatímco někteří právní experti je označují za nezákonné mimosoudní popravy. Kontroverzními útoky se v poslední době zabývá i americký Kongres.

Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo údajných pašeráků drog
Ilustrační foto

Výběr redakce

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

06:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babišova vláda má na programu první řádné zasedání

Babišova vláda má na programu první řádné zasedání

04:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Většina členů Fialovy vlády zůstává v politice, Stanjura má několik nabídek

Většina členů Fialovy vlády zůstává v politice, Stanjura má několik nabídek

před 2 hhodinami
Hongkongský soud uznal aktivistu Laie vinným ze spiknutí se zahraničními silami

Hongkongský soud uznal aktivistu Laie vinným ze spiknutí se zahraničními silami

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci

Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice

Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Údery USA na plavidla údajně pašující drogy zabily v Tichomoří osm lidí

Americká armáda podnikla v mezinárodních vodách východního Tichomoří další útok na lodě, které údajně pašovaly drogy. Při vzdušných úderech proti třem plavidlům zahynulo na jejich palubách osm mužů, oznámila armáda v noci na úterý.
před 1 hhodinou

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci, kteří při nedělních oslavách židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney zabili 15 lidí a na 40 dalších zranili, se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu (IS). Na úterní tiskové konferenci to podle agentur poprvé připustila australská policie, přičemž potvrdila, že v automobilu jednoho z útočníků se vedle výbušnin našly také dvě podomácku vyrobené vlajky této teroristické organizace.
06:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský

V tuto chvíli není hotov žádný ideální mírový plán, současný návrh je stále jen pracovní verze, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. USA podle něj chtějí pokročit k mírové dohodě rychle, Ukrajina však potřebuje zajistit kvalitu takového míru, dodal podle agentury Reuters. Zelenskyj po jednání s představiteli evropských zemí a USA v Berlíně dle Reuters také sdělil, že Ukrajina neuzná východoukrajinský Donbas za ruské území ani de iure ani de facto a že tam nevznikne žádná svobodná ekonomická zóna pod kontrolou Moskvy, jak zněl jeden z bodů americko-ruského plánu.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pondělí večer (v noci na úterý SEČ) zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby, o níž informují světové tiskové agentury, Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun).
02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hongkongský soud uznal aktivistu Laie vinným ze spiknutí se zahraničními silami

Hongkongský soud v pondělí uznal prodemokratického aktivistu a někdejšího mediálního magnáta Jimmyho Laie vinným z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Lai se podle soudu spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály, za což mu podle zmíněného Čínou vnuceného zákona hrozí až doživotí, napsala agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci

Moskevský soud označil skupinu Pussy Riot za extremistickou organizaci a zakázal její činnost na území Ruska, informovala tamní média. Za spolupráci s organizacemi, které úřady zakázaly jako extremistické, hrozí v zemi vězení. Jedna ze zakládajících členek skupiny Naděžda Tolokonnikovová míní, že cílem soudního rozhodnutí je vymazat Pussy Riot z ruského povědomí.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Ze smrti amerického režiséra Roba Reinera je obviněný jeho syn

Americký režisér Rob Reiner a jeho žena Michele zemřeli v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Informovala o tom v pondělí agentura AP s odvoláním na policejní zdroj, podle něhož policisté vyšetřují útok nožem. Úřady obvinily syna manželů, je ve vazbě. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Exprezident Jižní Koreje chtěl vyprovokovat KLDR k útoku, tvrdí prokurátor

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol se pokusil vyprovokovat Severní Koreu k ozbrojené agresi, aby si vytvořil záminku pro vyhlášení stanného práva v prosinci 2024 a odstranění politických soupeřů, uvedl podle agentury Reuters zvláštní prokurátor v Soulu Čo Un-sok.
před 15 hhodinami
Načítání...