USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s newyorským rádiem WABC prohlásil, že Spojené státy minulý týden podnikly úder na zařízení ve Venezuele. Podle amerických médií se jedná o zřejmou narážku na cíl související s obchodem s drogami. Jde o první americký útok na pevninské Venezuele, ke kterému se Spojené státy přihlásily od chvíle, kdy v září v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování narkotik do USA.
V nedávném rozhovoru Trump mezi řečí zmínil útok americké armády na území Venezuely. „Právě jsme zničili – nevím, jestli jste to četl nebo viděl – mají velký závod, nebo velké zařízení, odkud vyplouvají lodě. Před dvěma dny jsme to zničili. Takže jsme jim zasadili velmi tvrdý úder,“ řekl Trump Johnu Catsimatidisovi, jehož rozhlasová show se vysílá na stanici WABC a který je, jak píše CNN, významným republikánským sponzorem.
Dle CNN se Trump k akci, která dle jeho tvrzení zničila „závod nebo zařízení“, blíže nevyjádřil a Bílý dům na žádost o komentář nereagoval. Není tak jasné, o jakém zařízení prezident USA mluvil a kde se nacházelo. Zdroj z Trumpovy administrativy dle CNN sdělil, že prezident popisoval zařízení na výrobu drog, ale zároveň odmítl poskytnout další podrobnosti. Z Venezuely nicméně nepřicházejí žádné zprávy o zničení významného zařízení, píše CNN.