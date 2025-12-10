USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká armáda v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv, kde létaly přes půl hodiny. Ve středu to napsala agentura AP, podle níž to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému prostoru jihoamerické země od začátku nátlakové kampaně administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.

Veřejné webové stránky sledující lety ukázaly, že dva stíhací letouny F/A-18 amerického námořnictva přeletěly záliv na severozápadě země a strávily více než 30 minut letem nad vodou. Venezuela tvrdí, že tato vodní plocha je součástí jejího národního území, američtí právníci i armáda ale toto tvrzení již desítky let zpochybňují.

Úředník amerického ministerstva obrany následně potvrdil, že oba stroje v oblasti provedly rutinní cvičný let. Nezmínil se, jestli byly stíhačky ozbrojené, poznamenal však, že během letu zůstaly v mezinárodním vzdušném prostoru. Cvičný let také přirovnal k předchozím cvičením, jejichž cílem bylo ukázat dosah amerických letadel, a dodal, že tento krok neměl provokovat.

Armáda USA již dříve do této oblasti vyslala bombardéry B-52 Stratofortress a B-1 Lancer, stroje ale letěly až k pobřeží Venezuely a podél něj. Nic nenasvědčovalo tomu, že by tato letadla někdy letěla tak blízko území jihoamerické země jako to v úterý udělaly F/A-18, podotkl Reuters.

Spojené státy zvyšují od září svou vojenskou přítomnost v Karibiku a u Venezuely, což Caracas vnímá jako nebezpečí vojenského napadení. USA navyšování vojenské přítomnosti zdůvodňují bojem proti drogovým kartelům. Dvaadvacet jejich zásahů proti lodím údajně pašujícím drogy už zabily nejméně 87 lidí. Do oblasti také vyslaly svou největší letadlovou loď USS Gerald R. Ford.

Washington navíc označil za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle amerických úřadů vede venezuelský autoritář Nicolás Maduro. Ten tvrdí, že skutečným účelem operací armády USA je donutit jej k odstoupení z funkce. Samotný Trump bez podrobností dříve uvedl, že se brzy uskuteční pozemní útoky.

