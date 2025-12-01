Možný válečný zločin, říkají o útoku na venezuelskou loď zákonodárci USA


Spojené státy se při jednom z útoků na venezuelské plavidlo v Karibiku mohly dopustit válečného zločinu, jsou podle listu The New York Times (NYT) přesvědčeni někteří američtí zákonodárci. Vojáci USA v posledních měsících opakovaně útočí na lodě, o nichž tvrdí, že převáží drogy určené pro trh v USA. Z iniciativy republikánů i demokratů kvůli tomu výbory v Kongresu zahájily vyšetřování.

Útok dosahuje úrovně válečného zločinu, komentoval demokratický senátor Tim Kaine případ ze začátku září, kdy američtí vojáci zabili dva muže, kteří přežili první útok raketou na jejich loď a nacházeli se ve vodě poblíž místa úderu.

Podle serveru The Washington Post k tomu vedl ústní příkaz amerického ministra obrany Petea Hegsetha, že mají být zabíjeni všichni, kdo jsou na lodích podezřelých z pašování drog.

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě
Pohled na Londýn

Jeví se to jako válečný zločin, odpověděl demokratický senátor Mark Kelly televizi CNN na dotaz o incidentu. Stupňující se kritika amerického postupu u pobřeží Venezuely se ale ozývá také z republikánských řad.

„Je zřejmé, že pokud k tomu došlo, bylo by to velice vážné, a souhlasím s tím, že by šlo o nezákonný čin,“ řekl CBS republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Turner. „V Kongresu panuje velmi vážné znepokojení týkající se útoků na takzvané drogové lodě v Karibiku a Pacifiku a poskytnutého právního zdůvodnění,“ dodal.

Vyšetřování úderů Kongresem

Řadě zákonodárců vadí, že útoky administrativa republikánského prezidenta Donalda Trumpa podniká bez schválení Kongresem či konzultací s ním. Ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu už proto výbory pro ozbrojené složky zahájily vyšetřování, upozornil server NYT.

Šéf senátního výboru pro ozbrojené složky republikán Roger Wicker a nejvýše postavený demokrat ve výboru Jack Reed vydali v pátek prohlášení, že provedou důkladnou kontrolu, aby zjistili fakta související s případem.

USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé
Loď amerického námořnictva, ilustrační snímek

Podobně se v sobotu vyjádřili představitelé výboru pro ozbrojené složky ve Sněmovně reprezentantů. Republikánský předseda výboru Mike Rogers a demokrat Adam Smith uvedli, že jsou „odhodláni zajistit přísný dohled“ nad útoky na lodě a že „podnikají kroky napříč oběma politickými stranami, aby získali úplný přehled o dané operaci“.

Jedná se o významný krok republikánských zákonodárců, kteří většinu roku drželi Trumpovu linii v řadě otázek a zdržovali se kontroly jeho činů.

Ministr obrany Hegseth v pátek zprávu listu WP kritizoval. Nepopřel ji sice přímo, ale tvrdil, že zpravodajství bylo „vykonstruované a podněcuje napětí“. Prezident Trump v neděli naznačil, že by „nechtěl“ druhý útok, který zabil přeživší, a poté zopakoval, že podle něj Hegseth tuto verzi útoku odmítl.

Údery Spojených států, které i dalšími cestami zvyšují tlak na venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, si zatím vyžádaly přes osmdesát životů.

Trump potvrdil hovor s Madurem, podrobnosti nesdělil
Donald Trump

