USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, uvedl ministr obrany Pete Hegseth.

„O této lodi – stejně jako o všech dalších – naše tajné služby věděly, že je zapojena do nelegálního pašování drog, plula po známé cestě pašeráků drog a vezla drogy,“ napsal Hegseth.

Od září šlo již o nejméně patnáctý podobný úder a celkový počet zabitých lidí stoupl na 64, uvedla agentura AP.

Americké počínání ostře kritizují Venezuela a Kolumbie, jejichž občané se stávají oběťmi útoků. V sobotu k ukončení útoků vyzval Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk, podle něhož by měly být okolnosti útoků vyšetřeny.

USA při pondělních úderech na údajné pašeráky drog zabily 14 lidí, tvrdí Hegseth
Americký ministr obrany Pete Hegseth

Otázka legálnosti úderů na lodě v Karibiku a Tichém oceánu

Hegseth v souvislosti s dosud posledním útokem uvedl, že USA nepřestanou „stopovat, mapovat, lovit a zabíjet“ lidi, které označil za narkoteroristy a přirovnal je k arabské teroristické síti al-Káida.

Legálnost vzdušných úderů na lodě v Karibiku a Tichém oceánu zpochybňují i někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů, kteří kritizují i to, že je americká armáda podniká na pokyn prezidenta Donalda Trumpa bez schválení Kongresem. Bílý dům podle nich také nepředložil důkazy o tom, že oběti útoků pašovaly drogy či byly hrozbou pro Spojené státy.

Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na deset tisíc členů námořní pěchoty. Minulý týden Pentagon oznámil, že do oblasti přesune i největší letadlovou loď světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až devadesát letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců. Podle některých zdrojů jde o největší vojenské nasazení USA v tomto regionu za několik desítek let.

Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici
Venezuelský vládce Nicolás Maduro (uprostřed) a ministr obrany Vladimir Padrino Lopez (vpravo) při vojenském cvičení

Výběr redakce

Pražská výstava se věnuje stáří a péči o blízké

Pražská výstava se věnuje stáří a péči o blízké

před 6 mminutami
Žloutenka typu A se nadále šíří, někde ale chybí vakcíny

Žloutenka typu A se nadále šíří, někde ale chybí vakcíny

před 36 mminutami
Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

před 8 hhodinami
Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

před 9 hhodinami
Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

před 9 hhodinami
Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé

Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, uvedl ministr obrany Pete Hegseth.
před 4 mminutami

Nejméně 23 lidí zahynulo při požáru v obchodě na severozápadě Mexika

Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na mexická média, podle nichž jsou mezi mrtvými i děti. Dalších dvanáct lidí utrpělo zranění.
04:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po útoku nožem ve vlaku v Anglii je devět lidí v ohrožení života

Celkem deset lidí skončilo v nemocnici po sobotním večerním útoku nožem ve vlaku poblíž Cambridge na východě Anglie. Devět z nich utrpělo život ohrožující zranění, informovala podle stanice BBC britská policie. Na místě policisté zadrželi dva muže, o nichž zatím nejsou známy žádné podrobnosti.
00:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahem kvůli násilnostem na tamních křesťanech

Americký prezident Donald Trump požádal ministerstvo obrany, aby začalo plánovat případný vojenský zásah v Nigérii, pokud bude tamní vláda podle něj nadále umožňovat zabíjení křesťanů. Šéf Bílého domu to v sobotu napsal na své sociální síti Truth Social. Americká vláda podle něj okamžitě zastaví veškerou pomoc a podporu Nigérii, která je nejlidnatější zemí v Africe.
před 7 hhodinami

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

K pobřeží Venezuely míří nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford doprovázená křižníky a torpédoborci. V oblasti už dva měsíce operuje téměř desítka válečných lodí, které podle USA potopily patnáct plavidel údajných pašeráků drog a zabily celkem 61 lidí. Američtí zákonodárci i právní experti upozorňují, že Trumpova administrativa by k tomu měla mít souhlas Kongresu, což nemá. Washington obviňuje režim Nicoláse Madura z napojení na narkokartely. Přítomnost úderného svazu i přelety bombardérů zvyšují napětí, zatímco média spekulují o možné americké intervenci, tu však Donald Trump popírá.
před 8 hhodinami

Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

Při lavinovém neštěstí v oblasti Jižního Tyrolska (Tridentsko – Horní Adiže) na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců. Agentuře DPA to večer sdělil mluvčí horské služby ve vesnici Sulden (italsky Solda), nad níž se neštěstí stalo. Další dva alpinisté při odpolední lavině utrpěli zranění.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

Jednotu států v regionu prověřil summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství, takzvaného APECu. Schůzku hlav jednadvaceti zemí, která se konala v Jižní Koreji, však zastínila dlouho očekávaná schůzka prezidentů Číny a Spojených států, která přinesla příměří v obchodní válce. Samotného APECu už se Donald Trump nezúčastnil, což podle odborníků může oslabit jeho důvěryhodnost v regionu.
před 10 hhodinami

Hlasitý kritik Ruska Sikorski vydává knihu. Věří, že nenapsal poslední kapitolu

Ze zákopů do Evropy je název nové knihy polského ministra zahraničí a jednoho z nejhlasitějších kritiků Ruska a jeho imperiálních ambicí Radoslawa Sikorského. Popisuje v ní přes tři dekády svých zkušeností. Od role válečného reportéra, přes europoslance až po šéfa polské diplomacie. I tato nová publikace ukazuje, že aktuálně Sikorski patří k těm nejviditelnějším polským politikům.
před 10 hhodinami
Načítání...