USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé

Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, uvedl ministr obrany Pete Hegseth.
„O této lodi – stejně jako o všech dalších – naše tajné služby věděly, že je zapojena do nelegálního pašování drog, plula po známé cestě pašeráků drog a vezla drogy,“ napsal Hegseth.
Od září šlo již o nejméně patnáctý podobný úder a celkový počet zabitých lidí stoupl na 64, uvedla agentura AP.
Americké počínání ostře kritizují Venezuela a Kolumbie, jejichž občané se stávají oběťmi útoků. V sobotu k ukončení útoků vyzval Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk, podle něhož by měly být okolnosti útoků vyšetřeny.
Otázka legálnosti úderů na lodě v Karibiku a Tichém oceánu
Hegseth v souvislosti s dosud posledním útokem uvedl, že USA nepřestanou „stopovat, mapovat, lovit a zabíjet“ lidi, které označil za narkoteroristy a přirovnal je k arabské teroristické síti al-Káida.
Legálnost vzdušných úderů na lodě v Karibiku a Tichém oceánu zpochybňují i někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů, kteří kritizují i to, že je americká armáda podniká na pokyn prezidenta Donalda Trumpa bez schválení Kongresem. Bílý dům podle nich také nepředložil důkazy o tom, že oběti útoků pašovaly drogy či byly hrozbou pro Spojené státy.
Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na deset tisíc členů námořní pěchoty. Minulý týden Pentagon oznámil, že do oblasti přesune i největší letadlovou loď světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až devadesát letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců. Podle některých zdrojů jde o největší vojenské nasazení USA v tomto regionu za několik desítek let.