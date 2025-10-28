USA při pondělních úderech na údajné pašeráky drog zabily 14 lidí, tvrdí Hegseth


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK, X

Americké ozbrojené síly zabily v pondělí v Tichém oceánu čtrnáct lidí při úderech na plavidla, o kterých tvrdí, že sloužila k pašování drog. V úterý to napsal na síti X americký ministr obrany Pete Hegseth. Jeden muž údery přežil. Hegseth označil posádky čtyř zničených plavidel za drogové teroristy. Mexické námořnictvo potvrdilo, že se podílelo na záchraně osoby, která údery přežila.

Hegseth sdělil, že ozbrojené síly zničily při třech úderech čtyři čluny, o kterých měly tajné služby poznatky, že je pašeráci používají pro přepravu drog. „Všechny údery se staly v mezinárodních vodách a žádný americký voják se nezranil,“ informoval Hegseth.

Údery se podle amerického ministra staly ve východní části Tichého oceánu. Zřejmě se tak stalo u Mexika, čemuž nasvědčuje fakt, že do záchranné akce, jejímž cílem bylo vyzvednout z moře přeživšího, se zapojilo mexické námořnictvo. To sdělilo, že operovalo zhruba 400 námořních mil (zhruba 720 kilometrů) od přístavu Acapulco.

Spojené státy od září v Karibiku i v Tichém oceánu útočí na plavidla, která podle amerických úřadů slouží k pašování drog. Podle agentury AFP přitom zemřelo nejméně 57 lidí.

Podle některých expertů a zákonodárců není jasný právní základ, který by takové údery amerických sil ospravedlňoval. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa však tvrdí, že zasahuje proti drogovým organizacím, které označuje také za teroristické.

Údery zvýšily napětí ve vztazích USA s Venezuelou, jejíž autoritářská vláda se obává amerického zásahu na venezuelském území, a s Kolumbií, která byla kdysi nejbližším americkým spojencem v regionu.

