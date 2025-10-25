Vojenská přítomnost USA v Karibiku má přimět venezuelskou armádu ke vzpouře, míní analytici


před 57 mminutami|Zdroj: BBC Mundo, ČTK, ČT24

Desítky amerických válečných lodí a letadel a na deset tisíc vojáků, které během posledních dvou měsíců vláda Spojených států vyslala do Karibiku, představují největší vojenské nasazení v tomto regionu za několik dekád, napsal server BBC Mundo. Podle něj ale zřejmě není cílem této operace boj proti pašerákům drog, jak tvrdí americká vláda. Někteří analytici míní, že jde o zastrašující kampaň, která má přimět venezuelskou armádu, aby přestala podporovat autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

„Nejde o drogy, ale o demonstraci síly, která má zasít strach v srdci venezuelské armády a Madurova nejbližšího okolí, aby se proti němu vzbouřili,“ popsal BBC Mundo specialista na Latinskou Ameriku Christopher Sabatini z britského think-tanku Chatham House. Podle odborníků totiž právě armáda drží klíč k případné změně moci.

Přesvědčit venezuelské ozbrojené síly, aby přestaly stát za Madurem, který si je zavázal finančními a materiálními výhodami, se snaží už řadu let i venezuelská opozice. Částečně a krátce se jí to podařilo v roce 2019, ale ti důstojníci, kteří tehdy otevřeně podpořili opozici, skončili buď ve vězení, nebo v exilu, připomněl Sabatini.

Trumpova administrativa chce pád Madura dlouhodobě

Není tajemstvím, že americká administrativa usiluje o svržení Nicoláse Madura, píše BBC Mundo. Už první vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila v roce 2020 Madura a několik jeho blízkých spolupracovníků z narkoterorismu a spiknutí s cílem dovážet kokain do Spojených států.

Po začátku Trumpova druhého mandátu pak šéf americké diplomacie Marco Rubio v televizi Fox News Madura označil za „hrozného diktátora“ a na otázku, zda požaduje jeho odchod, odpověděl: „Budeme na tom pracovat.“

Letos v srpnu pak administrativa dvojnásobně zvýšila odměnu za pomoc při Madurově dopadení, a to na padesát milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun), ve snaze přimět jeho okolí, aby ho zradilo.

Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump
Americký prezident Donald Trump

Autoritářský vládce Maduro, který zemi vládne od roku 2012, v pátek Washington obvinil z vytváření falešného případu proti jeho zemi a uvedl, že připravuje brigády, které zareagují na jakoukoli hrozbu z USA.

„Slíbili, že už nikdy nevstoupí do války, a teď si vymýšlejí válku, které zabráníme. Jak? Mobilizací národů Jižní Ameriky, protože Jižní Amerika a celý Karibik říkají: ne válce, ano míru, prosperitě, harmonii a soužití,“ řekl v televizním projevu.

Do Karibiku míří největší letadlová loď světa

Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na deset tisíc členů námořní pěchoty. Tento týden oznámil Pentagon, že do oblasti přesune i největší letadlovou loď světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až 90 letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců.

Zároveň americké síly během dvou měsíců zabily při úderech proti lodím, které označily za pašerácké, ve vodách u Venezuely a Kolumbie, skoro pět desítek lidí. Podle Pentagonu se jedná o „narkoteroristy“.

USA cílí na venezuelské drogové kartely a „kmotra narkostátu“
Nicolás Maduro během vojenského cvičení

V případě Venezuely podle analytiků, které citoval server BBC Mundo, zřejmě nejde o drogy. Venezuela totiž neprodukuje velké množství kokainu, ten pochází především z Kolumbie, Peru a Bolívie. Venezuelská vláda navíc proti pašerákům sama zasahuje. Podle zprávy amerického Úřadu pro kontrolu drog (DEA) z roku 2025 pochází 84 procent kokainu zadrženého ve Spojených státech z Kolumbie; Venezuela ve zprávě uvedena není.

Agentura AFP tento týden napsala, že americká protidrogová operace v Karibiku drogové kartely nezastraší, naopak jim může prospět, protože kvůli ní se může zvýšit cena kokainu. „Tito lidé (pašeráci drog) jsou k tomu lhostejní, vnímají to spíš jako mezinárodní show, která příliš neovlivňuje nelegální ekonomiku,“ řekl AFP pětačtyřicetiletý kolumbijský farmář, který místo koky začal pěstovat kávu v rámci protidrogové politiky levicového prezidenta Gustava Petra. I kolumbijského prezidenta Trumpova vláda tento týden označila za drogového bosse a uvalila na něj sankce.

Možná zástěrka pro operaci CIA?

Podle některých analytiků může být vojenské nasazení v Karibiku také krytím pro činnost amerických tajných služeb. Trump v nedávném rozhovoru odmítl odpovědět na otázku, zda CIA dostala povolení Madura fyzicky odstranit, a označil ji za „směšnou“. Zároveň ale uvedl, že Spojené státy „zkoumají terén“.

CIA má v Latinské Americe dlouhou historii tajných zásahů, pokusů o změnu režimu a podpory pravicových diktatur, a to zejména v Chile a Brazílii. Podle bývalého analytika CIA Neda Price mohou mít takové operace mnoho podob: od šíření informací a sabotáží přes financování opozičních skupin až po přímé svržení režimu.

Sabatini z Chatham House nevylučuje, že Spojené státy by mohly zaměřit útoky na venezuelské přístavy či přistávací dráhy využívané k pašování drog, nebo dokonce zorganizovat „operaci dopadení“ s cílem zadržet Madura či jeho blízké spolupracovníky a dopravit je na území USA.

Zda však Washington skutečně přistoupí k tak radikálním krokům, není jisté. „Otázkou je, jak dlouho je Trump ochoten udržovat tak rozsáhlé americké síly v Karibiku,“ uvedl Sabatini. Pokud má jít o zastrašování, není podle něj jasné, zda to bude stačit k vyvolání vnitřní vzpoury proti Madurovi.

Dříve byl „ostrovem míru“. Teď je Ekvádor hlavní branou kokainu do Evropy
Pohled vojáka na ekvádorskou vlajku

