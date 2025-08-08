Spojené státy nabídly odměnu padesát milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun) za pomoc při dopadení venezuelského vůdce Nicoláse Madura, jehož po loňských sporných volbách neuznávají za hlavu této jihoamerické země. Oznámila to americká ministryně spravedlnosti Pamela Bondiová, podle níž Maduro spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog. USA tím zdvojnásobily odměnu 25 milionů dolarů, kterou vypsaly v lednu.
USA nabídly padesát milionů dolarů za pomoc při dopadení Madura
„Je jedním z největších obchodníků z drogami na světě a hrozbou pro naši národní bezpečnost,“ řekla o Madurovi ministryně. Autoritářský vůdce podle ní spolupracuje například s venezuelskou kriminální organizací Tren de Aragua či mexickým kartelem Sinaloa.
Protidrogová policie DEA zabavila ve čtvrtek třicet tun kokainu, z nichž sedm je přímo spojených s Madurem, řekla Bondiová.
Maduro vládne ve Venezuele od roku 2013 a u moci se drží díky nesvobodným volbám, pronásledování svých odpůrců a také díky podpoře armády, kterou si zavázal finančními a materiálními výhodami. Po loňských prezidentských volbách, jejichž konečné výsledky režim nikdy nezveřejnil, USA uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze.
Washington na Madura a desítky činitelů jeho režimu postupně uvalil sankce a snaží se také omezit příjmy, které má Venezuela z prodeje ropy.