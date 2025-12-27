EU podpořila suverenitu Somálska poté, co Izrael uznal nezávislost Somalilandu

Podle Evropské unie je důležité respektovat jednotu, suverenitu a územní celistvost Somálska, uvedl v sobotu v prohlášení mluvčí unijní diplomacie Anouar El Anouni, dle nějž je to klíčové pro mír a stabilitu celého východoafrického regionu. Prohlášení přichází poté, co Izrael v pátek jako první země na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, který vyhlásil samostatnost na Somálsku v roce 1991. Izraelský krok již odsoudily Africká unie, Organizace islámské spolupráce a několik afrických a blízkovýchodních států, píše agentura AP.
Evropská unie zároveň podporuje smysluplný dialog mezi federální vládou Somálska a Somalilandem, který by řešil jejich dlouhodobé spory, sdělil El Anouni. Jeho prohlášení nicméně nijak nezmiňuje Izrael.
Dle agentury AP není jasné, proč židovský stát oznámil uznání nezávislosti Somalilandu právě teď a zda za to něco očekává. Nejmenovaní američtí a izraelští představitelé letos dříve AP sdělili, že Izrael oslovil Somaliland s žádostí o přijetí části Palestinců z Pásma Gazy. Americký prezident Donald Trump totiž tento rok během války v Pásmu Gazy veřejně navrhl přesídlení palestinských obyvatel Pásma do zemí v širším regionu. Od tohoto plánu bylo mezitím upuštěno a v Pásmu Gazy vstoupilo 10. října v platnost příměří mezi Jeruzalémem a teroristickým hnutím Hamás.
Prezident Somalilandu Abdirahman Mohamed Abdullahi v pátek na síti X mimo jiné uvedl, že Somaliland je připraven připojit se k takzvaným abrahámovským dohodám. V jejich rámci v minulých letech své vztahy s Izraelem normalizovaly Spojené arabské emiráty, Bahrajn či Maroko.
„Nelegální agrese“
Naopak somálský prezident Hassan Sheikh Mohamud v sobotu dle agentury Reuters prohlásil, že „nelegální agrese (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua, kterou uznal část severního Somálska, je v rozporu s mezinárodním právem“.
Izraelský krok již odsoudily mimo jiné Turecko, Saúdská Arábie, Katar, Egypt či Nigérie. Africká unie „důrazně odmítá jakoukoli iniciativu nebo akci zaměřenou na uznání Somalilandu jako nezávislého subjektu a připomíná, že Somaliland zůstává nedílnou součástí Somálské federativní republiky,“ vzkázal dle AP předseda uskupení Mahmúd Alí Júsuf.
Somaliland jednostranně vyhlásil samostatnost na Somálsku 18. května 1991 poté, co po 22 letech padl vojenský režim autokratického prezidenta Mohameda Siada Barreho. Mogadišo, Africká unie ani OSN odtržení neuznaly.