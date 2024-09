Spor o Somaliland, přehradu i vojáky. V křehkém Africkém rohu roste napětí

Oblastí strategicky významného Afrického rohu hýbe v posledních měsících rostoucí napětí mezi klíčovými regionálními hráči – Etiopií, Egyptem a Somálskem. Egypt poprvé za více než čtyřicet let doručil zbraně Somálsku. Země se sblížily poté, co Etiopie podepsala předběžnou dohodu se Somalilandem, separatistickou provincií Somálska, aby si od něj pronajala pobřeží výměnou za možné uznání nezávislosti. Podle analytiků hrozí, že v už tak křehkém regionu nezůstane jen u slovních přestřelek.

Egypt, který je na řece závislý, vnímá přehradu jako existenční hrozbu a nařkl Etiopii, že projekt prosadila a „ignorovala práva a bezpečnost zemí po proudu řeky“. Obává se, že během plnění nádrže dojde k úbytku vody a pokud nebudou zohledněny jeho potřeby, bude to mít zničující dopad na zásobování vodou i energetiku. Káhira rovněž tvrdí, že jen dvouprocentní snížení hladiny vody z Nilu by mohlo vést ke ztrátě přibližně 81 tisíc hektarů zavlažované půdy.

Spor mezi Egyptem a Etiopií je druhým klíčovým bodem a týká se etiopské výstavby rozsáhlé přehrady Gerd za čtyři miliardy dolarů. Jde o největší projekt vodní elektrárny v Africe, započal v roce 2011 a zatím není zcela dokončen. Nachází se na Modrém Nilu, který je spolu s Bílým Nilem zdrojem afrického veletoku, na severozápadě Etiopie, přibližně patnáct kilometrů východně od hranic se Súdánem. Nádrž za přehradou má plochu téměř devatenáct set čtverečních kilometrů, vešly by se do ní tři Prahy a Brno.

Pro Etiopii má být přehrada revolucí, jelikož má vyrábět elektřinu pro šedesát procent populace a zajistit stálý přísun energie pro podniky. Plánuje dodávat elektřinu také sousedním zemím včetně Súdánu, Jižního Súdánu, Keni, Džibutska a Eritreje. Poslední diplomatické snahy o postup, jak by měla přehrada fungovat, a určit, kolik vody poteče po proudu do Súdánu a Egypta, se však loni v prosinci rozpadly.

Etiopie by Somaliland uznala jako první země na světě, region totiž není mezinárodně uznáván, přestože funguje de facto jako samostatný stát se stabilní vládou. Ze strany Somalilandu by byla dohoda prvním krokem k získání mezinárodní legitimity, přičemž využívá své výhodné polohy i k přilákání etiopských zájmů.

Africká unie na začátku srpna také zveřejnila komuniké, podle nějž má Egypt poskytnout vojáky do nové mírové mise, která má být v Somálsku zahájena příští rok. Podle plánu se má do této mise zapojit až pět tisíc egyptských vojáků a dalších pět tisíc má být nasazeno samostatně.

Destabilizace regionu?

Etiopie podle serveru ABC reagovala slovy, že „obezřetně sleduje vývoj, který by mohl ohrozit její národní bezpečnost“. Etiopské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že země „nemůže nečinně přihlížet, zatímco ostatní aktéři přijímají opatření k destabilizaci regionu“. Somálský ministr obrany v reakci na to podle BBC řekl, že Etiopie by měla přestat „naříkat“, protože každý „sklidí, co zasel“, čímž odkázal na vzájemné diplomatické vztahy, které mají už měsíce sestupnou tendenci.

„Spor o Nil se skutečně může odehrát v Somálsku,“ uvedl pro BBC ředitel Mezinárodního institutu pro strategická studia Horn Hassan Khannenje. Pokud by se vojenské jednotky Etiopie a Egypta setkaly u somálských hranic, mohlo by to podle něj vést k dalšímu konfliktu. Také Somaliland varoval, že zřízení egyptských vojenských základen v Somálsku by mohlo destabilizovat region.

Obě země navíc mají své vnitropolitické problémy – Etiopií hýbou boje s povstalci a Somálsko, které se vzpamatovává z třicetileté občanské války, stále čelí ozbrojencům z hnutí aš-Šabáb. Ani jedna země si tak nemůže dovolit případné další válčení, nemluvě o tom, že nepokoje v regionu by nevyhnutelně vedly k další migraci.

Khannenje pro BBC řekl, že pokud by konflikt vypukl, mohlo by to ještě více zkomplikovat geopolitiku kolem Rudého moře, do které by se zapojili další hráči, což by dále ovlivnilo globální obchod. Každý rok totiž proplouvá Suezským průplavem nejméně sedmnáct tisíc lodí, což činí dvanáct procent celosvětového obchodu, který putuje Rudým mořem. O navazování partnerství s africkými státy, které s mořem hraničí, dlouhodobě usilují země jako Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Turecko.