Dříve byl „ostrovem míru“. Teď je Ekvádor hlavní branou kokainu do Evropy

Ekvádor byl dříve považován za jednu z nejbezpečnějších zemí Latinské Ameriky a přezdívalo se mu „ostrov míru“. Země sevřená mezi dvěma největšími producenty kokainu na světě, Kolumbií a Peru, se ale v posledních letech proměnila z tranzitního bodu v klíčový logistický uzel hlavní pašerácké trasy kokainu do Evropy. Nárůst násilí přiměl prezidenta Daniela Nobou v roce 2024 k vyhlášení výjimečného stavu a zahájení války proti drogovým kartelům. Na pašování drog do Evropy se přitom nepodílí jen tamní gangy či mexické drogové kartely, ale také albánská mafie.

Vznikla tak masivní příležitost pro pašování drog, která přitáhla řadu zločineckých skupin, jako jsou mexické kartely, venezuelské gangy, ale také albánská mafie. Ve stejné době navíc prudce vzrostla poptávka po kokainu v Evropě. Počet záchytů této drogy se od roku 2016 do roku 2024 zvýšil čtyřnásobně, uvedl pro server Vox analytik z Council on Foreign Relations Will Freeman.

Banány jako zástěrka

Kokain přichází do Ekvádoru zejména z Kolumbie a Peru. Po překročení hranic jsou drogy uskladněny a pašeráci čekají na vhodný okamžik, kdy je bude možné umístit do jednoho z kontejnerů, který míří do jednoho z mnoha evropských přístavů.

Jak ukazují data organizace Crisis Group, cena drogy se v každé fázi cesty zvyšuje. Kilogram kokové pasty, ze které se následně vyrábí prášek, stojí při opuštění Kolumbie přibližně 550 dolarů (dvanáct tisíc korun), v pohraniční ekvádorské provincii Esmeraldas jeho hodnota stoupá na 800 dolarů (skoro osmnáct tisíc), v přístavu Guayaquil už cena dosahuje přibližně tisíc dolarů (22 tisíc korun). Po rafinaci vzroste hodnota až na dva tisíce dolarů, v západní Evropě se ale může hodnota vyšplhat až na čtyřicet tisíc dolarů (skoro 900 tisíc korun).

Drogy se do nákladů dostávají často ještě předtím, než dorazí do přístavu nebo se gangy díky podplaceným zaměstnancům přístavu dostávají do kontejnerů přímo v přístavišti. Někteří náklad na loď dostávají z malých lodí poté, co tanker opouští přístav. Nejčastěji je kokain ukrýván v běžném exportním zboží, a to zejména v krabicích s banány. V červenci minulého roku tak policisté v přístavu Guayaquil například zabavili přes šest tun kokainu ukrytého právě v krabicích s tímto ovocem.

Ekvádor je totiž největším světovým exportérem banánů a právě kvůli tomu tento byznys drogové kartely využívají jako legální zástěrku svých nelegálních aktivit. „Export banánů tvoří dvě třetiny všech kontejnerů, které opouštějí zemi, z toho téměř třicet procent směřuje do Evropské unie,“ sdělil BBC José Antonio Hidalgo z Asociace vývozců banánů. Některé kriminální sítě si kvůli snadnějšímu vývozu i dovozu založily falešné firmy na dovoz ovoce do Evropy.