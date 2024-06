Fentanyl se stává čím dál větším problémem i v Evropě

Podobných razií každoročně přibývá, jen za rok 2022 úřady zabavily 323 tun kokainu. Právě o tuto drogu v Evropě roste zájem. Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu Evropané odpovídají pětině všech uživatelů kokainu. Ve Francii se jejich počet za poslední dvacet let zpětinásobil.

Velký zabiják v USA, rostoucí hrozba v Evropě

Na kontinent se teď dostává i jiná nebezpečná droga – fentanyl. Ten už ve Spojených státech způsobil epidemii závislosti. Předloni se jím předávkovalo přes 110 tisíc lidí. Stovky závislých ho navíc míchají ještě s dalšími opiáty a tím způsobují stav připomínající zombie.

„Fentanyl je zabijákem číslo jedna mezi Američany ve věku od 18 do 49 let. Máme povinnost udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili pohromě,“ řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Teď podobné záběry přichází i z Polska. Na sociálních sítích se objevila videa z Poznani, kde na ulici leží zdrogovaní muži. Úřady v tomto městě hlásí už první potvrzenou oběť předávkování fentanylem v zemi.